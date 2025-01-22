Овечкин: Я очень горжусь своими отношениями с Гретцки

«Довольно круто почувствовать, насколько отличалась экипировка в то время. У меня были не те перчатки, но те же материалы. Это особенные моменты. Забивать голы тяжелой деревянной клюшкой Titan…. Это невероятно. Просто безумие, как они изменились за эти годы. У меня есть клюшки Гретцки, Марио Лемье. У меня много клюшек, это довольно круто», — сказал Овечкин журналистам по итогам посещения музея.