Овечкин: Я очень горжусь своими отношениями с Гретцки

Александр Овечкин примерил перчатки и подержал клюшку, которой в 1980-х годах пользовался Уэйн Гретцки.
«Довольно круто почувствовать, насколько отличалась экипировка в то время. У меня были не те перчатки, но те же материалы. Это особенные моменты. Забивать голы тяжелой деревянной клюшкой Titan…. Это невероятно. Просто безумие, как они изменились за эти годы. У меня есть клюшки Гретцки, Марио Лемье. У меня много клюшек, это довольно круто», — сказал Овечкин журналистам по итогам посещения музея.
«Я поздравил Уэйна с днем рождения в прошлом году. Я не пишу сообщения Гретцки каждый день, и, конечно, он бы и не отвечал. Но я очень горжусь своими отношениями с ним», — добавил капитан «Вашингтон Кэпиталс».
Овечкин продолжает погоню за снайперским рекордом экс-нападающего «Эдмонтона» канадца Уэйна Гретцки (894 гола в 1487 матчах). В текущем сезоне на счету Овечкина 21 заброшенная шайба. Всего за карьеру форвард забросил 874 шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ.
Матч в Эдмонтоне завершился победой гостей. В составе «Кэпиталз» шайбы забросили Том Уилсон (10-я минута), Мэтт Рой (29) и Пьер-Люк Дюбуа (44). У «Ойлерз» отличились Леон Драйзайтль (4) и Кори Перри (45).
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин после этой встречи поднялся на 29-е место по числу проведенных матчей в НХЛ. Эта игра стала для Овечкина 1457-й в лиге. Российский хоккеист сравнялся по этому показателю с Гленом Уэсли. Лидером остается канадец Патрик Марло — 1779 матчей.
«Вашингтон» одержал пятую победу в чемпионате подряд. Команда Спенсера Карбери набрала 69 очков в 47 матчах текущего сезона НХЛ и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Эдмонтон» потерпел второе поражение кряду.