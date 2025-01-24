Карбери: Гретцки не защищает рекорд и поддерживает Овечкина

Напомним, Овечкин отличился в матче против «Сиэтла» (3:0). Российский форвард забросил 875-ю шайбу в 1458 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки до 19 голов. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в 1487 матчах.
«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечет к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.
Ранее Овечкин посетил Зал славы клуба «Эдмонтон Ойлерз» где примерил перчатки и подержал клюшку, которой в 1980-х годах пользовался Уэйн Гретцки. Также форвард рассказал, что гордится своими отношениями с легендарным хоккеистом.
В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 39-летний Овечкин забросил 22 шайбы и сделал 12 результативных передач в 32 матчах.
«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче команда Спенсера Карбери 26 января в гостях сыграет с «Ванкувером».