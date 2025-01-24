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Карбери: Гретцки не защищает рекорд и поддерживает Овечкина

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери рассказал, что Уэйн Гретцки поддерживает капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина в погоне за рекордом.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, Овечкин отличился в матче против «Сиэтла» (3:0). Российский форвард забросил 875-ю шайбу в 1458 матчах регулярных чемпионатов НХЛ. Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда канадского нападающего Уэйна Гретцки до 19 голов. На счету Гретцки 894 заброшенные шайбы в 1487 матчах.

«Гретцки и Овечкин действительно ценят историю хоккея и являются великими послами этого вида спорта, потому что они всегда думают о развитии игры и о том, что лучше для хоккея. Уэйн никогда не был защитником своего рекорда и всегда поддерживает Овечкина в его погоне за ним, потому что он понимает, какое внимание это привлечет к хоккею и НХЛ. А Овечкин, мне кажется, ценит историю и то, что было сделано до него», — приводит слова Карбери Russian Machine Never Breaks.

Ранее Овечкин посетил Зал славы клуба «Эдмонтон Ойлерз» где примерил перчатки и подержал клюшку, которой в 1980-х годах пользовался Уэйн Гретцки. Также форвард рассказал, что гордится своими отношениями с легендарным хоккеистом.

В текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ 39-летний Овечкин забросил 22 шайбы и сделал 12 результативных передач в 32 матчах.

«Вашингтон» одержал шестую победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 71 очко. В следующем матче команда Спенсера Карбери 26 января в гостях сыграет с «Ванкувером».

Сиэтл
0:3
0:0, 0:2, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
24.01.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Спенсер Карбери
Вратари
Джой Даккорд
(Джой Даккорд, Джой Даккорд, Джой Даккорд)
Чарли Линдгрен
2-й период
24:36
Алексей Протас
33:12
Тэйлор Рэддиш
38:05
Итэн Фрэнк
3-й период
56:32
Александр Овечкин
(Тревор ван Римсдайк, Джейкоб Чикран)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь