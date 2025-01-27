Задоров рассказал, хочет ли он выступать за сборную России

Никита Задоров в интервью RG.org рассказал о своем отношении к возможному выступлению за сборную России.
«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов. Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас на Олимпиаду, наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления. Все ждут, что в ближайшем будущем что-то изменится. Поживём — увидим», — приводит слова Задорова RG.
Сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место.
Никита Задоров летом 2024 года подписал шестилетний контракт с «Бостон Брюинз» на сумму 30 миллионов долларов (5 миллионов долларов в год). Ранее выступал в НХЛ за «Баффало», «Колорадо», «Калгари» и «Ванкувер».