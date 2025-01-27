Задоров рассказал, хочет ли он выступать за сборную России

«Я на все 100 процентов хочу играть за свою страну, с удовольствием бы это делал. Но я не контролирую ситуацию. Чтобы это произошло, должны сложиться миллион факторов. Сначала нас должны восстановить в правах, затем НХЛ должна согласиться отпустить нас на Олимпиаду, наконец, меня должны вызвать. Неизвестно, сделают ли они это, учитывая мои предыдущие заявления. Все ждут, что в ближайшем будущем что-то изменится. Поживём — увидим», — приводит слова Задорова RG.