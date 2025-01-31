«Юта» изменила один из вариантов названия клуба в голосовании

Изначально в голосовании было три варианта: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч». Однако недавно в социальной сети пресс-служба написала сообщение: «Привет, фанаты хоккея из Юты! Мы выслушали ваши отзывы и изучили все данные после опроса. Что касается названия команды, то очевидно, что вместо “Уосатч” должно быть “Аутлос” (“Преступники”).
Уосатч — название части Скалистых гор, которая проходит по территории Юты. Таким образом, болельщики выберут название из трех вариантов: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Аутлос». В финальный этап голосования должен был попасть вариант «Юта Йети», но он был исключён из-за проблем с торговой маркой.
Сезон-2024/25 — первый для «Юты» в НХЛ. Ранее команда носила название «Аризона Койотис». О переезде клуба в Солт-Лейк-Сити было объявлено в апреле 2024 года.