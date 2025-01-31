«Юта» изменила один из вариантов названия клуба в голосовании

Изначально в голосовании было три варианта: «Юта Хоккей Клаб», «Юта Мамонт» и «Юта Уосатч». Однако недавно в социальной сети пресс-служба написала сообщение: «Привет, фанаты хоккея из Юты! Мы выслушали ваши отзывы и изучили все данные после опроса. Что касается названия команды, то очевидно, что вместо “Уосатч” должно быть “Аутлос” (“Преступники”).