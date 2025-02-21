Трюдо высмеял Трампа после победы сборной Канады над США

«Я позвоню нашей великой сборной утром, чтобы подбодрить ее перед предстоящей победой над Канадой, которая благодаря намного более низким налогам и гораздо большей безопасности, возможно, вскоре станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом», — заявил накануне президент США в соцсетях.