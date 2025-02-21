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Трюдо высмеял Трампа после победы сборной Канады над США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на победу хоккейной сборной над США в финале Турнира четырех наций (3:2 ОТ).

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Вам не отнять нашу страну, как и не отнять нашу игру», — написал премьер-министр в соцсетях, реагируя на речь президента США Дональда Трампа в поддержку американских хоккеистов перед финалом.

«Я позвоню нашей великой сборной утром, чтобы подбодрить ее перед предстоящей победой над Канадой, которая благодаря намного более низким налогам и гораздо большей безопасности, возможно, вскоре станет нашим любимым и очень важным 51-м штатом», — заявил накануне президент США в соцсетях.

Финал Турнира четырех наций прошел в Бостоне. Заброшенными шайбами у канадцев в основное время отметились Натан Маккиннон (5-я минута) и Сэм Беннетт (34), у американцев забили Брэди Ткачук (17) и Джейк Сандерсон (28). Решающую шайбу на девятой минуте овертайма забросил Коннор Макдэвид.

Сборная Канады стала первым победителем в истории Турнира четырех наций. Этот турнир стал первым международным соревнованием со времен Кубка мира-2016, где национальные команды принимали участие в сильнейших составах. Помимо канадцев и американцев в турнире сыграли сборные Швеции и Финляндии.

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