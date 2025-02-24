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Гол Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Сиэтлом»

«Тампа-Бэй» дома обыграла «Сиэтл» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагел (30'), Никита Кучеров (52'), Люк Гленденинг (53') и Ник Пол (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Шейна Райта (56').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором победной шайбы и был признан третьей звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 53 сыгранных матчей 83 (26+57) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.

После этой встречи Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по набранным очкам в домашних матчах, опередив бывшего капитана Мартина Сан‑Луи. На счету россиянина 492 (181+311) очка в 397 матчах. Рекордсменом по этому показателю является Стивен Стэмкос, который набрал 621 (286+335) балл в 546 матчах.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.

«Тампа» продлила серию побед до пяти матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 26 февраля, «молнии» дома сыграют с «Эдмонтоном».

Тампа-Бэй
4:1
0:0, 1:0, 3:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
24.02.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Дэн Байлсма
Вратари
Андрей Василевский
Алеш Стезка
(Алеш Стезка, Алеш Стезка)
2-й период
29:11
Эрик Чернак
29:27
Брэндон Хагель
(Эмиль Мартинсен Лиллеберг, Райан Макдона)
3-й период
51:15
Никита Кучеров
(Брэйден Пойнт)
52:58
Люк Гленденинг
(Кэм Аткинсон, Майкл Эйссимонт)
55:24
Шейн Райт
(Брэндон Монтур, Джош Махура)
58:14
Ник Пол
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Сиэтл
НХЛ: таблица и календарь