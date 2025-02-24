Гол Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Сиэтлом»

После этой встречи Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по набранным очкам в домашних матчах, опередив бывшего капитана Мартина Сан‑Луи. На счету россиянина 492 (181+311) очка в 397 матчах. Рекордсменом по этому показателю является Стивен Стэмкос, который набрал 621 (286+335) балл в 546 матчах.