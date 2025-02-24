Гол Никиты Кучерова принес «Тампе» победу над «Сиэтлом»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Брэндон Хагел (30'), Никита Кучеров (52'), Люк Гленденинг (53') и Ник Пол (59'). У гостей единственный результативный бросок на счету Шейна Райта (56').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров стал автором победной шайбы и был признан третьей звездой матча. В активе 31-летнего россиянина после 53 сыгранных матчей 83 (26+57) набранных очка. Он занимает третье место в списке лучших бомбардиров сезона, уступая лишь капитану «Колорадо» Натану Маккиннону и нападающему «Эдмонтона» Леону Драйзайтлю.
После этой встречи Кучеров вышел на второе место в истории «Тампы» по набранным очкам в домашних матчах, опередив бывшего капитана Мартина Сан‑Луи. На счету россиянина 492 (181+311) очка в 397 матчах. Рекордсменом по этому показателю является Стивен Стэмкос, который набрал 621 (286+335) балл в 546 матчах.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча.
«Тампа» продлила серию побед до пяти матчей и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В среду, 26 февраля, «молнии» дома сыграют с «Эдмонтоном».