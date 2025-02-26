Семь очков россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Даллас»

У хозяев дублем отметился Кирилл Марченко (1', 22'), еще по одной шайбе забросили Мэттью Оливье (5'), Иван Проворов (29'), Джеймс ван Римсдайк (43') и Адам Фантилли (60'). У гостей забивали Джейми Бенн (10'), Роопе Хинц (30'), Джейсон Робертсон (34') и Маврик Бурк (58').
Первый гол в матче был организован полностью российскими хоккеистами — Марченко отправил шайбу в ворота после передач Проворова и Воронкова.
Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин повторил свой личный рекорд по голам за сезон. На его счету 59 (23+36) очков после 55 матчей.
Проворов набрал два очка и был признан второй звездой матча. На счету 28-летнего россиянина 27 (7+20) очков после 58 матчей.
Воронков в этой встрече отметился двумя результативными передачами. На счету 24-летнего россиянина 39 (19+20) очков после 49 матчей.
Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 35-летнего россиянина 33 (16+17) очка после 58 матчей.
«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «мундиры» на выезде сыграют с «Детройтом».
«Даллас» занимает второе место на Западе. В субботу, 1 марта, «звезды» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».