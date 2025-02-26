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Семь очков россиян помогли «Коламбусу» обыграть «Даллас»

«Коламбус» дома обыграл «Даллас» (6:4) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Ben Jackson/Getty Images

У хозяев дублем отметился Кирилл Марченко (1', 22'), еще по одной шайбе забросили Мэттью Оливье (5'), Иван Проворов (29'), Джеймс ван Римсдайк (43') и Адам Фантилли (60'). У гостей забивали Джейми Бенн (10'), Роопе Хинц (30'), Джейсон Робертсон (34') и Маврик Бурк (58').

Первый гол в матче был организован полностью российскими хоккеистами — Марченко отправил шайбу в ворота после передач Проворова и Воронкова.

Марченко набрал три очка и был признан первой звездой матча. 24-летний россиянин повторил свой личный рекорд по голам за сезон. На его счету 59 (23+36) очков после 55 матчей.

Проворов набрал два очка и был признан второй звездой матча. На счету 28-летнего россиянина 27 (7+20) очков после 58 матчей.

Воронков в этой встрече отметился двумя результативными передачами. На счету 24-летнего россиянина 39 (19+20) очков после 49 матчей.

Нападающий «Далласа» Евгений Дадонов поучаствовал в последней шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 35-летнего россиянина 33 (16+17) очка после 58 матчей.

«Коламбус» одержал вторую победу подряд и поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В пятницу, 28 февраля, «мундиры» на выезде сыграют с «Детройтом».

«Даллас» занимает второе место на Западе. В субботу, 1 марта, «звезды» дома сыграют с «Лос-Анджелесом».

Коламбус
6:4
2:1, 2:2, 2:1
Даллас
Хоккей, НХЛ, Неделя 21
26.02.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Nationwide Arena, 16897 зрителей
Главные тренеры
Дин Эвасон
Питер Дебур
Вратари
Элвис Мерзликинс
Джейк Эттингер
1-й период
00:30
Кирилл Марченко
(Иван Проворов, Дмитрий Воронков)
04:37
Матье Оливье
(Зак Эштон-Риз, Дэймон Северсон)
09:37
Джейми Бенн
(Томас Харли, Уайатт Джонстон)
2-й период
21:11
Кирилл Марченко
(Адам Фантилли)
21:56
Мэтт Дюшен
28:46
Иван Проворов
(Бун Дженнер, Кент Джонсон)
29:38
Роопе Хинтц
(Джейсон Робертсон, Микаэль Гранлунд)
31:40
Эса Линделл
33:57
Джейсон Робертсон
(Микаэль Гранлунд)
35:54
Дентон Матейчук
35:54
Дентон Матейчук
3-й период
42:37
Джеймс ван Римсдайк
(Шон Керали)
45:40
Зак Эштон-Риз
57:53
Маврик Бурк
(Логан Стэнковен, Евгений Дадонов)
59:28
Адам Фантилли
(Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Даллас
Коламбус
НХЛ: таблица и календарь