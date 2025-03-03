Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл»

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Артемий Панарин (9'), Джей Ти Миллер (22'), К’Андре Миллер (24') и Бретт Берард (57').
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победного гола, а также отметился результативной передачей и был признан второй звездой встречи. На счету 33-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 61 (24+37) набранное очко.
Панарин третьим из россиян набрал 60 очков в текущем сезоне НХЛ. Ранее этой отметки достигли Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Кирилл Марченко («Коламбус»).
«Рейнджерс» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 4 марта, «синерубашечники» дома сыграют с «Айлендерс».
Другие результаты игрового дня:
«Каролина» дома обыграла «Калгари» (2:1 ОТ). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 15 из 16 бросков по своим воротам.
«Даллас» дома победил «Сент-Луис» (6:3). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.