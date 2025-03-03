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Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Нэшвилл»

«Рейнджерс» дома всухую обыграл «Нэшвилл» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Minas Panagiotakis/Getty Images

Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Артемий Панарин (9'), Джей Ти Миллер (22'), К’Андре Миллер (24') и Бретт Берард (57').

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин стал автором победного гола, а также отметился результативной передачей и был признан второй звездой встречи. На счету 33-летнего россиянина после 58 сыгранных матчей 61 (24+37) набранное очко.

Панарин третьим из россиян набрал 60 очков в текущем сезоне НХЛ. Ранее этой отметки достигли Никита Кучеров («Тампа-Бэй») и Кирилл Марченко («Коламбус»).

«Рейнджерс» одержал третью победу в четырех последних матчах и поднялся на десятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Во вторник, 4 марта, «синерубашечники» дома сыграют с «Айлендерс».

Другие результаты игрового дня:

«Каролина» дома обыграла «Калгари» (2:1 ОТ). Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 15 из 16 бросков по своим воротам.

«Даллас» дома победил «Сент-Луис» (6:3). Нападающий «Сент-Луиса» Алексей Торопченко отметился результативной передачей.

Рейнджерс
4:0
1:0, 2:0, 1:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
3.03.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17336 зрителей
Главные тренеры
Питер Лавиолетт
Эндрю Брюнетт
Вратари
Джонатан Куик
Юстус Аннунен
1-й период
00:19
Коул Смит
04:07
Мэтт Ремпе
04:07
Мэтт Ремпе
04:07
Андреас Энглунд
04:07
Андреас Энглунд
04:07
Андреас Энглунд
08:32
Артемий Панарин
(Алексис Лафренье, Келвин де Хаан)
08:51
Стивен Стэмкос
2-й период
20:26
Джонатан Маршессо
21:02
Джей Ти Миллер
(Артемий Панарин, Мика Зибанежад)
23:25
К`Андре Миллер
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
26:37
Келвин де Хаан
29:55
Джастин Бэррон
3-й период
43:41
Сэм Кэррик
45:00
Ник Бланкенбург
56:57
Бретт Берард
(Сэм Кэррик)
Лучшие игроки матча
Статистика
11
Штрафное время
27
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Рейнджерс
НХЛ: таблица и календарь