«Вашингтон» по буллитам обыграл «Оттаву». Овечкин остался без очков

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (2'), Пьер-Люк Дюбуа (4'), Том Уилсон (27') и Мартин Фехервари (53'). У гостей дубль оформил Шейн Пинто (33', 49'), еще по одной шайбе забросили Клод Жиру (42) и Брэди Ткачук (59). Победу «Вашингтону» в серии буллитов принес точный бросок Дилана Строума.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 50 секунд, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и получил малый штраф за удар соперника.
В конце первого периода Овечкин имел явную возможность забросить 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, однако его мощный бросок из левого круга в шпагате парировал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк. После броска Овечкин потерял равновесие и влетел в борт.
В этом сезоне Овечкин провел 45 матчей, в которых набрал 48 (31+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 21 матч. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ составляет 10 шайб.
«Вашингтон» прервал серию из трех поражений и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 6 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Рейнджерс».