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«Вашингтон» по буллитам обыграл «Оттаву». Овечкин остался без очков

«Вашингтон» дома обыграл «Оттаву» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (2'), Пьер-Люк Дюбуа (4'), Том Уилсон (27') и Мартин Фехервари (53'). У гостей дубль оформил Шейн Пинто (33', 49'), еще по одной шайбе забросили Клод Жиру (42) и Брэди Ткачук (59). Победу «Вашингтону» в серии буллитов принес точный бросок Дилана Строума.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин остался без набранных очков. 39-летний россиянин провел на льду 16 минут 50 секунд, нанес пять бросков в створ ворот, применил один силовой прием и получил малый штраф за удар соперника.

В конце первого периода Овечкин имел явную возможность забросить 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, однако его мощный бросок из левого круга в шпагате парировал вратарь «Оттавы» Линус Улльмарк. После броска Овечкин потерял равновесие и влетел в борт.

В этом сезоне Овечкин провел 45 матчей, в которых набрал 48 (31+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 21 матч. Отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ составляет 10 шайб.

«Вашингтон» прервал серию из трех поражений и продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. В четверг, 6 марта, «столичные» на выезде сыграют с «Рейнджерс».

Вашингтон
5:4
2:0, 1:1, 1:3, 0:0
Б
Оттава
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
4.03.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Трэвис Грин
Вратари
Логан Томпсон
(Логан Томпсон)
Линус Улльмарк
(Линус Улльмарк, Линус Улльмарк)
1-й период
01:41
Коннор Макмайкл
(Пьер-Люк Дюбуа, Мартин Фехервари)
01:41
Командный штраф
02:20
Дилан Строум
03:34
Пьер-Люк Дюбуа
(Коннор Макмайкл, Расмус Сандин)
10:05
Дрейк Батерсон
13:57
Ларс Эллер
19:29
Том Уилсон
19:29
Брэди Ткачак
2-й период
20:13
Александр Овечкин
25:58
Командный штраф
26:53
Том Уилсон
(Пьер-Люк Дюбуа, Дилан Строум)
32:18
Шейн Пинто
(Клод Жиру, Джейк Сандерсон)
34:55
Ник Дженсен
39:38
Тэйлор Рэддиш
3-й период
41:05
Клод Жиру
(Джейк Сандерсон, Тим Штюцле)
48:01
Шейн Пинто
(Майкл Амадио, Тома Шабо)
50:29
Алексей Протас
52:43
Мартин Фехервари
(Том Уилсон, Алексей Протас)
58:23
Пьер-Люк Дюбуа
58:52
Брэди Ткачак
(Тим Штюцле, Джейк Сандерсон)
Овертайм
61:49
Командный штраф
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Дилан Строум
(Вашингтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
19
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
7
1
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон
НХЛ: таблица и календарь