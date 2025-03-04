«Вашингтон» по буллитам обыграл «Оттаву». Овечкин остался без очков

У хозяев заброшенными шайбами отметились Коннор Макмайкл (2'), Пьер-Люк Дюбуа (4'), Том Уилсон (27') и Мартин Фехервари (53'). У гостей дубль оформил Шейн Пинто (33', 49'), еще по одной шайбе забросили Клод Жиру (42) и Брэди Ткачук (59). Победу «Вашингтону» в серии буллитов принес точный бросок Дилана Строума.