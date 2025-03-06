Российские хоккеисты, провалившиеся в НХЛ. Символическая сборная из тех, кто не стал звездой за океаном

В этой подборке мы собрали в символическую сборную истории тех игроков, которым не удалось построить карьеру в НХЛ. Почему начинающие звезды российского хоккея вдруг перестали сиять на хоккейном небосклоне? Постарались разобраться.
Виктор Тихонов — младший. Центральный нападающий
Виктор Тихонов — хоккеист, чье имя связано с большими хоккейными ожиданиями и наследием легендарного тренера. Его дед был известным в СССР тренером Виктором Тихоновым, отец Василий Тихонов тоже связал жизнь с тренерским мостиком, но родителя не превзошел. Несмотря на то, что фамилия Тихонова всегда ассоциировалась с профессионализмом в хоккее, внук не стал звездой.
В первом раунде драфта НХЛ в 2008 году под общим 28-номером его выбрал клуб «Финикс Койотс» (позднее «Аризона Койотс», а сейчас «Юта»). 1 июля Тихонов уже подписал контракт с «Аризоной» и в сезоне-2008/2009 провел за него 61 игру, набрав при этом только 16 (8+8) очков. Такая результативность нападающего не позволила тренерскому штабу и руководству клуба оставить его в основной команде. Сезон-2009/2010 Тихонов начал в АХЛ. В декабре 2009-го Виктор все же вернулся в Россию. В НХЛ он еще поиграет, но недолго.
В 2015 году СКА вместе с Тихоновым в составе забирает Кубок Гагарина. При этом Виктор набирает в матчах плей-офф только 2 (1+1) очка. Контракт с петербургским клубом подходит к концу, но к счастью для себя хоккеист находит вариант в НХЛ и 1 июля подписывает контракт с «Чикаго Блэкхоукс». Дальше все по классике — 11 игр и 0 очков. 5 декабря «Чикаго» выставляет Тихонова на драфт отказов, откуда его забирает «Аризона Койотс». К этому моменту бывший «Финикс» уже пережил банкротство и смену названия, став «Аризоной». Оставшаяся часть сезона прошла у Тихонова в «Аризоне», но за 39 матчей он набрал только 6 (3+3) очков.
А в день рождения своего деда Виктора Тихонова он опубликовал открытое письмо, в которым написал о своей карьере в НХЛ.
«Ни одна из трех попыток в НХЛ мне не удалась: не закрепился, не воспользовался. Некого винить, кроме себя. Не смог, не выполнил цель, не выдержал уровень».
Виктор не играет с 2022 года, последним его клубом был уфимский «Салават Юлаев».
Никита Гусев. Левый нападающий
Никита Гусев был выбран в седьмом раунде драфт НХЛ в 2012 году клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг» под общим 202-м номером. На тот момент Никите было только 20 лет, но он уже зарекомендовал себя. Вместе с МХК «Красная Армия» он завоевал Кубок Харламова и стал лучшим снайпером и бомбардиром лиги. К этому моменту он также успел дебютировать в КХЛ.
После драфта никто из представителей «Тампы» не спешил связываться с Гусевым для подписания соглашения, ведь приоритет всегда на игроках, выбранных в первых раундах. О Гусеве забыли на несколько лет, а он тем временем успел поучаствовать в Матче звезд КХЛ из-за хорошей результативности в сезоне-2014/2015, стал бронзовым призером чемпионата мира (2017) и завоевал золото Олимпийских игр (2018). В феврале 2019 года установил рекорд КХЛ по количеству голевых передач в регулярном чемпионате. В сезоне КХЛ 2018/2019 набрал 101 очко.
Одно за другим достижение Гусева заставили НХЛ обратить внимание на молодого и перспективного форварда, и в апреле 2019 года он подписал однолетнее соглашение новичка с клубом «Вегас Голден Найтс». Там он, правда, не сыграл ни одного матча и уже в июле его обменяли в «Нью-Джерси Дэвилз».
Сезон-2019/2020 Никита провел весьма результативно — 44 (13+31) очка за 66 игр, а вот сезон-2020/2021,что называется «не пошел». Всего 20 игр и пять набранных очков, потом безусловный драфт отказов с целью расторжения контракта. Как неограниченно свободный агент он подписал контракт с «Флоридой Пантерз», где сыграл 11 матчей и набрал пять очков.
Однолетний контракт с «Флоридой» завершился, а новый предложен не был. Никита пытался «уцепиться» за возможность остаться в НХЛ и был в предсезонном лагере «Торонто Мэйпл Лифс», но в основу его не взяли.
Будет неправильно сказать, что Гусев не подстроился под темп игры в НХЛ или не вписался в лигу, ведь в первом сезоне он сделал хороший результат. Однако игрового времени российскому хоккеисту определенно не хватало. Он был лишь 17-м в клубе по количеству игрового времени в сезоне-2019/2020. Во втором сезоне оно упало еще сильнее, а также поменялся главный тренер, который не доверял россиянину из-за плохой игры в защите. Сразу несколько факторов в совокупности послужили «провалом» для форварда. Пока что карьера Никиты Гусева в НХЛ стоит на паузе, но, кажется, еще имеет шансы на развитие, форварду всего-то 32!
Владимир Ткачев. Правый нападающий
Владимир Ткачев не был выбран клубами НХЛ на драфте, его судьба с НХЛ сложилась интереснее. Будучи игроком Молодежной хоккейной лиги в 2014 году Ткачев вдруг посередине сезона принимает решение о переходе в канадский клуб «Монктон Уайлдкэтс», позже играет в «Квебек Ремпартс». Система клубов НХЛ отличается от КХЛ. Игра в молодежной команде Канады не дала Ткачеву преимуществ В предсезонном лагере тренируется вместе с «Эдмонтон Ойлерз», но контракт так и не получает. Ткачев возвращается в Россию, играете в системе СКА, «Адмирала» и «Салавата Юлаева», но не оставляет надежд на возможность еще раз уехать за океан и уже в НХЛ.
В сезоне-2020/2021 так и случается — хоккеист подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз», однако успевает провести там всего четыре игры и сделать два голевых паса. Среднее игровое время — 14 минут, оно не дает возможности Ткачеву раскрыться как следует. Итог — спуск в «Онтарио Рейн» (фарм-клуб «Лос-Анджелеса» в АХЛ). Такой расклад Владимира не устроил и он вернулся в Россию вновь. Два захода в НХЛ оказались неуспешными для хоккеиста.
Сейчас Ткачеву 29 лет, но он оставил попытки заиграть за океаном. Более того, в минувшем межсезонье Владимир получил травму ахиллового сухожилия и до сих пор не сыграл ни одного матча за «Авангард» в текущем сезоне.
Егор Яковлев. Правый защитник
Егор Яковлев воспитанник магнитогорского «Металлурга» и к моменту отъезда в НХЛ уже стал полноценным игроком КХЛ, сборной и завоевал золото на Олимпийских играх в 2018 году вместе с Никитой Гусевым. На драфте Яковлева не выбирали, он подписал контракт в качестве свободного агента с «Нью-Джерси Дэвилз» в 2018 году.
Хоккеист отправился за океан, в 25 играх набрал семь очков при показателе полезности «-7». По словам Яковлева, при подписании контракта, он не учел некоторых нюансов двустороннего контракта, поэтому ситуация сложилась для него не самым выгодным образом. В итоге защитник принял решение вернуться в Россию и подписать контракт с «Металлургом», в котором он сейчас занимает должность капитана.
Вероятно, финансовая сторона вопроса в НХЛ и в КХЛ также сыграла свою важную роль и Яковлев не видел смысла оставаться за океаном в не самых комфортных условиях, когда есть возможность играть в престижном клубе России. Может быть, карьеру Яковлева не назвать «провалом» — это слишком громкое слово. Скорее, Егор просто выбирал наиболее комфортный путь для своей карьеры.
Никита Нестеров. Левый защитник
В 2011 году на драфте НХЛ Никита Нестеров был выбран в пятом раунде под общим 148-м номером клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг». С этим же клубом он подписал контракт новичка в 2013 году, но дебютировал в составе команды только в сезоне-2014/2015, до этого он играл в «Сиракьюз Кранч» (фарм-клуб «Тампы»).
Первую шайбу в НХЛ он забросил 16 февраля 2015 года и первый сезон в целом провел хорошо — семь очков за 27 игр при показателе полезности «+6». Большую часть первого сезона Никита все же провел в АХЛ и время от времени возвращался в фарм-клуб еще до 2016 года.
После «Тампы» Нестеров был обменян в «Монреаль Канадиенс» в середине сезона-2016/2017. Там сыграл 13 матчей и отдал четыре голевых паса, забил гол. Но после Канады решил все же вернуться в Россию.
Там он подписал контракт с ЦСКА, но внутри, как оказалось, теплилась надежда на возвращение за океан. Она оправдалась, Нестеров действительно позже еще поиграл в «Калгари Флеймз», но его показатели упали ниже плинтуса и за 38 игр он сделал только четыре голевых паса и спустился в третью пару защитников.
Причем к моменту второго возвращения в НХЛ Нестеров был известным и значимым защитником в России. Наблюдать за его неудачей за океаном было неловко. Сейчас Никита выступает за ЦСКА и вновь хорошо чувствует себя в игре.
«Думаю, все это из-за моего менталитета — чистая “челяба”. Я потом анализировал, меня это где-то и погубило», — поделился мнением о неудачной игре Нестеров.
Иван Федотов. Вратарь
Завершаем нашу символическую сборную фигурой вратаря. Как говорят в хоккейных кругах: вратарь — пол команды. Так вот если в пятерке полевых не все дотянули до статуса «провала» в НХЛ, то Федотов затмил эти нюансы, ведь он провалился в НХЛ не с треском, а с грохотом.
Еще несколько лет назад фамилия Ивана гремела во всех СМИ, но все по порядку. 30 апреля 2022 года у Федотова истек контракт с ЦСКА, и в мае он подписал однолетнее соглашение с «Филадельфией Флайерз». Но в том же сезоне дебюта не случилось… Федотову пришлось уйти в армию.
А после возвращения он не поехал обратно в НХЛ, а остался в ЦСКА. Иван был уже не в такой хорошей форме, как раньше, а после вылета ЦСКА из плей-офф уехал в «Филадельфию». Его дебют состоялся 2 апреля 2024 года в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4): Иван вышел во втором периоде вместо Самуэля Эрссона, пропустил две шайбы и отразил 18 бросков. Эта и несколько последующих неудачных игр привели к тому, что Федотова убрали из заявки (а ведь он должен был стать № 1 в «Филадельфии»).
Пока «Филадельфия» делила Федотова с ЦСКА Иван все проваливался в бездну по коэффициенту надежности и игровому времени. Со стартом текущего сезона ничего в игре россиянина не изменилось (а хотелось бы). Доверия к нему нет, а на лед в играх Иван выходит при крайней необходимости. Теперь Федотов третий вратарь «летчиков» и он единственный из нашей символической сборной, кто до сих пор остается в НХЛ и продолжает играть, однако успешной такую карьеру вряд ли можно назвать.