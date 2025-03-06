Российские хоккеисты, провалившиеся в НХЛ. Символическая сборная из тех, кто не стал звездой за океаном

Будет неправильно сказать, что Гусев не подстроился под темп игры в НХЛ или не вписался в лигу, ведь в первом сезоне он сделал хороший результат. Однако игрового времени российскому хоккеисту определенно не хватало. Он был лишь 17-м в клубе по количеству игрового времени в сезоне-2019/2020. Во втором сезоне оно упало еще сильнее, а также поменялся главный тренер, который не доверял россиянину из-за плохой игры в защите. Сразу несколько факторов в совокупности послужили «провалом» для форварда. Пока что карьера Никиты Гусева в НХЛ стоит на паузе, но, кажется, еще имеет шансы на развитие, форварду всего-то 32!