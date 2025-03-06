Тренер «Вашингтона»: Овечкин каждый раз забивает в важный момент

"Еще один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве. Он забил гол не со своего офиса, а выиграл борьбу за шайбу.