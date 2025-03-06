Тренер «Вашингтона»: Овечкин каждый раз забивает в важный момент

Овечкин отличился в середине третьего периода, реализовав большинство и переведя игру в овертайм. 39-летний россиянин забросил 885-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до девяти шайб.
"Еще один пример того, что у него просто есть талант к драматизму в ключевой момент игры. Шайба летит к нему, и он не ошибается. Это важный гол для нашей команды, важный гол в большинстве. Он забил гол не со своего офиса, а выиграл борьбу за шайбу.
Кажется, он забивает каждый раз в важный момент, и сегодня он в очередной раз это сделал. Сколько нам еще нужно для нового рекорда? Еще 10 шайб? 10 шайб… Они у нас есть", — сказал Карбери после матча.
В этом сезоне Овечкин провел 46 матчей, в которых набрал 49 (32+17) очков. До конца регулярного чемпионата «Вашингтону» осталось сыграть 20 матчей. Согласно прогнозам НХЛ, рекорд Гретцки может пасть в первой половине апреля.
«Вашингтон» продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции, опережая ближайшего преследователя в лице «Торонто» на девять баллов. В субботу, 8 марта, «столичные» дома сыграют против «Детройта».