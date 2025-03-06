Барбашев и Дорофеев поучаствовали в победе над «Торонто»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл (5'), Бретт Хауден (12'), Джек Айкел (16'), Ноа Ханифин (21') и Таннер Пирсон (34'). У гостей забивали Остон Мэттьюс (39') и Митч Марнер (54').
Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 40 (18+22) набранных очка.
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 38 (24+14) набранных очка.
«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 8 марта, «рыцари» дома сыграют с «Питтсбургом».
Другие результаты игрового дня:
«Оттава» на выезде обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ). Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей.
«Сент-Луис» на выезде победил «Лос-Анджелес» (3:2 Б). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков также отметился результативной передачей.