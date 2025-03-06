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Барбашев и Дорофеев поучаствовали в победе над «Торонто»

«Вегас» дома обыграл «Торонто» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Douglas P. DeFelice/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Томаш Гертл (5'), Бретт Хауден (12'), Джек Айкел (16'), Ноа Ханифин (21') и Таннер Пирсон (34'). У гостей забивали Остон Мэттьюс (39') и Митч Марнер (54').

Нападающий «Вегаса» Иван Барбашев поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 29-летнего россиянина после 51 сыгранного матча 40 (18+22) набранных очка.

Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев поучаствовал в третьей шайбе своей команды и отметился результативной передачей. На счету 24-летнего россиянина после 61 сыгранного матча 38 (24+14) набранных очка.

«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. В субботу, 8 марта, «рыцари» дома сыграют с «Питтсбургом».

Другие результаты игрового дня:

«Оттава» на выезде обыграла «Чикаго» (4:3 ОТ). Защитник «Оттавы» Артем Зуб отметился результативной передачей.

«Сент-Луис» на выезде победил «Лос-Анджелес» (3:2 Б). Нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич отметился результативной передачей. Защитник «Лос-Анджелеса» Владислав Гавриков также отметился результативной передачей.

Вегас
5:2
3:0, 2:1, 0:1
Торонто
Хоккей, НХЛ, Неделя 22
6.03.2025, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 17769 зрителей
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Крэйг Беруби
Вратари
Адин Хилл
Джозеф Уолл
(Джозеф Уолл, Энтони Столарц, Энтони Столарц)
1-й период
00:03
Зак Уайтклауд
00:03
Мэттью Найз
04:33
Томаш Гертл
(Брэндон Саад)
05:57
Николя Руа
11:18
Бретт Хауден
(Иван Барбашев, Киган Колесар)
14:50
Калле Ярнкрок
15:03
Джек Айкел
(Ноа Хэнифин, Павел Дорофеев)
2-й период
20:17
Ноа Хэнифин
(Тэннер Пирсон, Джек Айкел)
24:14
Джон Таварес
30:38
Алекс Пьетранджело
33:33
Тэннер Пирсон
(Кэдан Корчак, Томаш Гертл)
33:33
Командный штраф
36:45
Киган Колесар
38:01
Остон Мэттьюс
(Джон Таварес, Вильям Нюландер)
3-й период
53:27
Митчелл Марнер
56:36
Бретт Хауден
56:36
Бретт Хауден
56:36
Оливер Экман-Ларссон
56:36
Оливер Экман-Ларссон
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
15
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит