Овечкин заявил о готовности вернуться в «Динамо» в 2026 году

«Могу ли я подписать с “Вашингтоном” новый контракт и пойти на тысячу? Думаю, нет. Скорее всего, вернусь в “Динамо”. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал Овечкин.