Овечкин заявил о готовности вернуться в «Динамо» в 2026 году

На данный момент на счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).
«Могу ли я подписать с “Вашингтоном” новый контракт и пойти на тысячу? Думаю, нет. Скорее всего, вернусь в “Динамо”. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал Овечкин.
Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.
Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Хоккеист выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13 во время локаута НХЛ и помог команде стать обладателем Кубка Гагарина.
В начале сезона-2026/27 Овечкину исполнится 41 год.