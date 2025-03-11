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Овечкин заявил о готовности вернуться в «Динамо» в 2026 году

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что может вернуться в московское «Динамо» уже через год.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

На данный момент на счету Овечкина 886 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ. Он на восемь шайб отстает от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894).

«Могу ли я подписать с “Вашингтоном” новый контракт и пойти на тысячу? Думаю, нет. Скорее всего, вернусь в “Динамо”. Если здоровье позволит. Тяжело сейчас загадывать на такой долгий срок», — сказал Овечкин.

Действующий контракт Овечкина с «Вашингтоном» рассчитан до конца сезона-2025/26.

Овечкин является воспитанником хоккейного клуба «Динамо». Хоккеист выступал за команду с 2001 по 2005 год, а также в сезоне 2012/13 во время локаута НХЛ и помог команде стать обладателем Кубка Гагарина.

В начале сезона-2026/27 Овечкину исполнится 41 год.