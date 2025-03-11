Одноклубника Бобровского отстранили на 20 матчей за допинг

«Новость о том, что я провалил тест, стала шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавних травм, без предварительной консультации с медицинским персоналом.



Я подвел своих партнеров, организацию “Пантерс” и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов к возвращению в команду, когда закончится срок моего отстранения. Я усвоил тяжелый урок и не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться», — сказал Экблад.