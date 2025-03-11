Одноклубника Бобровского отстранили на 20 матчей за допинг

29-летний канадец пропустит остаток регулярного чемпионата и сможет вернуться на лед не раньше третьего матча серии первого раунда плей-офф. За время дисквалификации Экблад потеряет 1,83 млн долларов. Также он пройдет через специальную программу НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.
Экблад стал первым игроком в НХЛ с 2018 года, отстраненным за применение допинга. Тогда на такой же срок был дисквалифицирован защитник «Вегаса» Нэйт Шмидт, ныне также выступающий за «Флориду».
«Новость о том, что я провалил тест, стала шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавних травм, без предварительной консультации с медицинским персоналом.
Я подвел своих партнеров, организацию “Пантерс” и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов к возвращению в команду, когда закончится срок моего отстранения. Я усвоил тяжелый урок и не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться», — сказал Экблад.
Аарон Экблад является первым номером драфта НХЛ 2014 года. Он провел всю свою карьеру во «Флориде» и в прошлом сезоне помог клубу выиграть первый в истории Кубок Стэнли.
В этом сезоне Экблад провел 56 матчей, в которых набрал 33 (3+30) очка при положительном коэффициенте полезности — «+11». Он является самым результативным защитником команды. Контракт Экблада с «Флоридой» истекает по окончании нынешнего сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.
«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на девять очков. В среду, 12 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Бостоном».