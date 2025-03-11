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Одноклубника Бобровского отстранили на 20 матчей за допинг

Защитник «Флориды» Аарон Экблад дисквалифицирован на 20 матчей без сохранения зарплаты за нарушение программы НХЛ по применению веществ, улучшающих спортивные результаты. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Carmen Mandato/Getty Images

29-летний канадец пропустит остаток регулярного чемпионата и сможет вернуться на лед не раньше третьего матча серии первого раунда плей-офф. За время дисквалификации Экблад потеряет 1,83 млн долларов. Также он пройдет через специальную программу НХЛ по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами.

Экблад стал первым игроком в НХЛ с 2018 года, отстраненным за применение допинга. Тогда на такой же срок был дисквалифицирован защитник «Вегаса» Нэйт Шмидт, ныне также выступающий за «Флориду».

«Новость о том, что я провалил тест, стала шоком. Я совершил ошибку, приняв что-то, что помогло мне восстановиться после недавних травм, без предварительной консультации с медицинским персоналом.

Я подвел своих партнеров, организацию “Пантерс” и наших замечательных болельщиков. Я искренне сожалею об этом. Я беру на себя ответственность за свою ошибку и буду готов к возвращению в команду, когда закончится срок моего отстранения. Я усвоил тяжелый урок и не могу дождаться того момента, когда смогу вернуться», — сказал Экблад.

Аарон Экблад является первым номером драфта НХЛ 2014 года. Он провел всю свою карьеру во «Флориде» и в прошлом сезоне помог клубу выиграть первый в истории Кубок Стэнли.

В этом сезоне Экблад провел 56 матчей, в которых набрал 33 (3+30) очка при положительном коэффициенте полезности — «+11». Он является самым результативным защитником команды. Контракт Экблада с «Флоридой» истекает по окончании нынешнего сезона, после чего он может стать неограниченно свободным агентом.

«Флорида» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции, отставая от «Вашингтона» на девять очков. В среду, 12 марта, «пантеры» на выезде сыграют с «Бостоном».