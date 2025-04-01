Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Нэшвилл»

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Пелинг (29') и Джейми Драйсдейл (34'). У гостей единственный результативный бросок на счету Закари Л'Эро (34').
Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. На счету 20-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 58 (24+34) набранных очков.
Мичков продлил свою результативную серию до шести игр, благодаря чему смог догнать в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (59).
Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.
«Филадельфия» одержала третью победу подряд после увольнения главного тренера Джона Тортореллы и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 6 апреля, «летчики» на выезде сыграют с «Монреалем».