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Две передачи Мичкова помогли «Филадельфии» победить «Нэшвилл»

«Филадельфия» дома обыграла «Нэшвилл» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Mitchell Leff/Getty Images

У хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Пелинг (29') и Джейми Драйсдейл (34'). У гостей единственный результативный бросок на счету Закари Л'Эро (34').

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков отметился двумя результативными передачами и был признан второй звездой матча. На счету 20-летнего россиянина после 74 сыгранных матчей 58 (24+34) набранных очков.

Мичков продлил свою результативную серию до шести игр, благодаря чему смог догнать в списке лучших бомбардиров сезона среди новичков защитника «Монреаля» Лэйна Хатсона (59).

Вратарь «Филадельфии» Иван Федотов отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой матча.

«Филадельфия» одержала третью победу подряд после увольнения главного тренера Джона Тортореллы и поднялась на 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 6 апреля, «летчики» на выезде сыграют с «Монреалем».

Филадельфия
2:1
0:0, 2:1, 0:0
Нэшвилл
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
1.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Wells Fargo Center, 18858 зрителей
Главные тренеры
Эндрю Брюнетт
Вратари
Иван Федотов
Юстус Аннунен
1-й период
05:03
Брэди Шей
2-й период
28:50
Райан Пелинг
(Трэвис Конекны, Матвей Мичков)
30:49
Трэвис Санхейм
33:14
Захари Л`Еро
(Майк Маккэррон, Брэди Шей)
33:48
Джейми Драйсдейл
(Матвей Мичков, Трэвис Конекны)
Лучшие игроки матча
Статистика
2
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит