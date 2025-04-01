Овечкин после трех поражений «Вашингтона» был замечен в баре

В соцсетях появилось видео, на котором 39-летний российский хоккеист подтанцовывает под композицию «Bandz A Make Her Dance» в исполнении американского рэпера Juicy J.
В предыдущей игре «Вашингтон» дома уступил «Баффало» (5:8), впервые в этом сезоне проиграв три матча подряд. В этой игре Овечкин забросил 890-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ и сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) до четырех шайб. Чтобы побить его рекорд в этом сезоне, Овечкину в оставшихся девяти матчах нужно забросить еще пять шайб.
«Вашингтон» потерял лидерство в сводной турнирной таблице регулярного чемпионата НХЛ, пропустив вперед «Виннипег». В среду, 2 апреля, «столичные» на выезде сыграют с «Бостоном».