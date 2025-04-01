Форвард фарм-клуба «Вашингтона»: влюбленный волк — уже не хищник

— Есть ли у вас девушка? Если да, как вы справляетесь с разлукой и поддерживаете отношения?
— Девушки у меня нет, возможно, нет времени, а может быть, судьба меня еще не свела с той единственной. Но я придерживаюсь правила, что влюбленный волк уже не хищник, поэтому и скитаюсь в одиночестве в этом мире, — приводит слова Тринеева сайт агентства Winners.
Напомним, Богдану сейчас 22 года, он воспитанник воронежского «Бурана». Обладатель золотой медали Кубка Глинки-Гретцки (2019), обладатель Кубка Харламова в составе МХК «Динамо» Москва (2021), обладатель Кубка Колдера в составе «Херши Бэрс» (2024).
В 2020 году выбран в 4-м раунде под общим 117-м номером клубом «Вашингтон Кэпиталз», после отъезда за океан дебютировал за фарм-клуб «Вашингтона», а потом на правах аренды вернулся в московское «Динамо». С сезона-2023/2024 вновь прибыл в расположение «Херши» и провел там полноценный сезон. В основу команды пока ни раз у не был поднят.