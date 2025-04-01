Форвард фарм-клуба «Вашингтона»: влюбленный волк — уже не хищник

— Есть ли у вас девушка? Если да, как вы справляетесь с разлукой и поддерживаете отношения?

— Девушки у меня нет, возможно, нет времени, а может быть, судьба меня еще не свела с той единственной. Но я придерживаюсь правила, что влюбленный волк уже не хищник, поэтому и скитаюсь в одиночестве в этом мире, — приводит слова Тринеева сайт агентства Winners.