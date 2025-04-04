Кучеров уступил Маккиннону лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Шейн Пинто (14') и Джейк Сандерсон (26'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брэндона Хагеля (27').
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал девятиматчевую результативную серию и остался без набранных очков. На счету 31-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 111 (33+78) набранных очков.
Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону, который минувшей ночью набрал три очка в выездной игре с «Коламбусом» (7:3). На счету 29-летнего канадца после 77 сыгранных матчей 114 (31+83) набранных очков.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.
«Тампа» прервала серию из четырех побед кряду и упустила возможность оформить досрочный выход в плей-офф. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 6 апреля, «молнии» на выезде сыграют с «Баффало».
Другие результаты игрового дня:
«Колорадо» на выезде обыграл «Коламбус» (7:3). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов вышел на лед в начале третьего периода и отразил все четыре броска по своим воротам.
«Лос-Анджелес» на выезде победил «Юту» (4:2). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.
«Эдмонтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (3:2). Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.