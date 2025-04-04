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Кучеров уступил Маккиннону лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

«Оттава» дома обыграла «Тампа-Бэй» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

У хозяев заброшенными шайбами отметились Шейн Пинто (14') и Джейк Сандерсон (26'). У гостей единственный результативный бросок на счету Брэндона Хагеля (27').

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров прервал девятиматчевую результативную серию и остался без набранных очков. На счету 31-летнего россиянина после 71 сыгранного матча 111 (33+78) набранных очков.

Хоккей
НХЛ 2024-2025
Неделя 26, 4.04.2025, 2:30
Коламбус
3
Колорадо
7

Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону, который минувшей ночью набрал три очка в выездной игре с «Коламбусом» (7:3). На счету 29-летнего канадца после 77 сыгранных матчей 114 (31+83) набранных очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 17 из 19 бросков по своим воротам.

«Тампа» прервала серию из четырех побед кряду и упустила возможность оформить досрочный выход в плей-офф. Команда занимает четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции. В воскресенье, 6 апреля, «молнии» на выезде сыграют с «Баффало».

Другие результаты игрового дня:

«Колорадо» на выезде обыграл «Коламбус» (7:3). Нападающий «Коламбуса» Дмитрий Воронков отметился результативной передачей. Вратарь «Коламбуса» Даниил Тарасов вышел на лед в начале третьего периода и отразил все четыре броска по своим воротам.

«Лос-Анджелес» на выезде победил «Юту» (4:2). Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей.

«Эдмонтон» на выезде обыграл «Сан-Хосе» (3:2). Вратарь «Сан-Хосе» Георгий Романов отразил 35 из 38 бросков по своим воротам.

Оттава
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 26
4.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre, 15187 зрителей
Главные тренеры
Трэвис Грин
Джон Купер
Вратари
Линус Улльмарк
Андрей Василевский
(Андрей Василевский, Андрей Василевский, Андрей Василевский)
1-й период
08:15
Тома Шабо
13:45
Шейн Пинто
(Ридли Грейг)
15:24
Дрейк Батерсон
2-й период
24:10
Командный штраф
25:17
Джейк Сандерсон
(Тим Штюцле, Ридли Грейг)
27:00
Брэндон Хагель
(Райан Макдона, Янни Гурд)
31:03
Никита Кучеров
3-й период
45:12
Джейк Гюнцель
54:55
Дрейк Батерсон
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
3
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит