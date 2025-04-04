Кучеров уступил Маккиннону лидерство в гонке бомбардиров НХЛ

Кучеров уступил лидерство в гонке бомбардиров нападающему «Колорадо» Натану Маккиннону, который минувшей ночью набрал три очка в выездной игре с «Коламбусом» (7:3). На счету 29-летнего канадца после 77 сыгранных матчей 114 (31+83) набранных очков.