Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

Овечкин стал новым обладателем рекорда по числу шайб, забитых в регулярных сезонах НХЛ. 895-я шайба была забита в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Сорокин стал 183-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана «Вашингтона».
Предыдущий рекорд был установлен канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, завершившим карьеру в 1999 году.
Накануне россиянин оформил дубль и сравнялся с Гретцки по забитым шайбам. После матча канадец поздравил Овечкина и провел с ним совместную пресс-конференцию.
«Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — заявил Гретцки.
39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру в США он провел в одной команде. По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли.
В нынешнем сезоне «Кэпиталз» досрочно вышли в плей-офф, став лучшей командой в Восточной конференции. До конца регулярного сезона команде осталось сыграть еще пять матчей.
Овечкин в этом регулярном сезоне забил 42 шайбы и набрал 69 очков.