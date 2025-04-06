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Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» забил 895-ю шайбу в карьере и обошел легендарного хоккеиста Уэйна Гретцки.

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Овечкин стал новым обладателем рекорда по числу шайб, забитых в регулярных сезонах НХЛ. 895-я шайба была забита в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Сорокин стал 183-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана «Вашингтона».

Предыдущий рекорд был установлен канадским хоккеистом Уэйном Гретцки, завершившим карьеру в 1999 году.

Накануне россиянин оформил дубль и сравнялся с Гретцки по забитым шайбам. После матча канадец поздравил Овечкина и провел с ним совместную пресс-конференцию.

«Я рад за Александра. Мой дед был русским. Он бы обрадовался, что мой рекорд побил россиянин», — заявил Гретцки.

39-летний Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Всю карьеру в США он провел в одной команде. По итогам сезона-2017/18 «Вашингтон» выиграл Кубок Стэнли.

В нынешнем сезоне «Кэпиталз» досрочно вышли в плей-офф, став лучшей командой в Восточной конференции. До конца регулярного сезона команде осталось сыграть еще пять матчей.

Овечкин в этом регулярном сезоне забил 42 шайбы и набрал 69 очков.