Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки

Овечкин стал новым обладателем рекорда по числу шайб, забитых в регулярных сезонах НХЛ. 895-я шайба была забита в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в ворота соотечественника, выступающего за команду соперников, Ильи Сорокина. Сорокин стал 183-м голкипером в истории лиги, который пропустил от российского капитана «Вашингтона».