Овечкин обогнал Гретцки по количеству матчей в НХЛ

Кроме того, «Вашингтон» продолжает борьбу с «Виннипегом» за Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. На данный момент «столичные» отстают от них на три очка, имея при этом одну игру в запасе. В субботу, 12 апреля, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Коламбусом».