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Овечкин обогнал Гретцки по количеству матчей в НХЛ

«Вашингтон» дома обыграл «Каролину» (5:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (19'), Дилан Строум (31'), Ник Дауд (37') и Том Уилсон (38'). У гостей отличились Логан Стэнковен (6'), Джексон Блейк (8'), Джордан Мартинук (45') и Сет Джарвис (59'). Победу «Вашингтону» принес точный бросок Дюбуа в послематчевой серии буллитов.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин не забил впервые за шесть матчей.

Овечкин провел на льду 17 минут 54 секунды, нанес два броска в створ ворота, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». Также Овечкин был признан первой звездой матча. Всего на его счету после 62 сыгранных матчей 70 (42+28) набранных очков.

Матч с «Каролиной» стал для Овечкина 1488-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на 26-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя рекорд Уэйна Гретцки.

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 68 сыгранных матчей 46 (19+27) набранных очков.

«Вашингтон» досрочно гарантировал себе победу в Восточной конференции впервые с 2017 года, оказавшись недосягаемым для соперников за четыре матча до финиша регулярного сезона. Победа в конференции гарантирует команде Овечкина преимущество домашней площадки, как минимум, до финала Кубка Стэнли.

Кроме того, «Вашингтон» продолжает борьбу с «Виннипегом» за Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. На данный момент «столичные» отстают от них на три очка, имея при этом одну игру в запасе. В субботу, 12 апреля, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Коламбусом».

«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В этот же день «ураганы» дома сыграют с «Рейнджерс».

Вашингтон
5:4
1:2, 3:0, 0:2, 0:0
Б
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 27
11.04.2025, 02:30 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Род Бриндамор
Вратари
Чарли Линдгрен
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен)
1-й период
03:36
Тревор ван Римсдайк
05:42
Логан Стэнковен
(Джек Рословик, Андрей Свечников)
06:08
Брендон Духайм
06:08
Джален Чатфилд
07:14
Джексон Блэйк
(Сет Джарвис)
17:04
Шон Уокер
18:06
Пьер-Люк Дюбуа
(Расмус Сандин, Эндрю Манджапане)
2-й период
29:43
Сет Джарвис
30:50
Дилан Строум
(Александр Овечкин)
36:51
Ник Дауд
(Брендон Духайм, Джон Карлсон)
37:29
Том Уилсон
(Коннор Макмайкл)
3-й период
44:42
Джордан Мартинук
(Джордан Стаал, Брент Бернс)
58:15
Сет Джарвис
(Брент Бернс, Себастьян Ахо)
Овертайм
61:27
Брент Бернс
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Пьер-Люк Дюбуа
(Вашингтон)
Лучшие игроки матча
Статистика
7
Штрафное время
11
3
Игра в большинстве
1
2
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит