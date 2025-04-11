Овечкин обогнал Гретцки по количеству матчей в НХЛ

У хозяев заброшенными шайбами отметились Пьер-Люк Дюбуа (19'), Дилан Строум (31'), Ник Дауд (37') и Том Уилсон (38'). У гостей отличились Логан Стэнковен (6'), Джексон Блейк (8'), Джордан Мартинук (45') и Сет Джарвис (59'). Победу «Вашингтону» принес точный бросок Дюбуа в послематчевой серии буллитов.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. 39-летний россиянин не забил впервые за шесть матчей.
Овечкин провел на льду 17 минут 54 секунды, нанес два броска в створ ворота, применил четыре силовых приема, заблокировал один бросок, допустил одну потерю и закончил матч с отрицательным коэффициентом полезности — «-2». Также Овечкин был признан первой звездой матча. Всего на его счету после 62 сыгранных матчей 70 (42+28) набранных очков.
Матч с «Каролиной» стал для Овечкина 1488-м в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему он вышел на 26-е место в истории лиги по этому показателю, обойдя рекорд Уэйна Гретцки.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников отметился результативной передачей. На счету 25-летнего россиянина после 68 сыгранных матчей 46 (19+27) набранных очков.
«Вашингтон» досрочно гарантировал себе победу в Восточной конференции впервые с 2017 года, оказавшись недосягаемым для соперников за четыре матча до финиша регулярного сезона. Победа в конференции гарантирует команде Овечкина преимущество домашней площадки, как минимум, до финала Кубка Стэнли.
Кроме того, «Вашингтон» продолжает борьбу с «Виннипегом» за Президентский кубок — приз лучшей команде регулярного чемпионата. На данный момент «столичные» отстают от них на три очка, имея при этом одну игру в запасе. В субботу, 12 апреля, «Вашингтон» на выезде сыграет с «Коламбусом».
«Каролина» занимает третье место в турнирной таблице Восточной конференции. В этот же день «ураганы» дома сыграют с «Рейнджерс».