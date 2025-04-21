Дорофеев помог «Вегасу» обыграть в плей-офф «Миннесоту»

У хозяев дубль оформил Бретт Хауден (43', 60'), еще по одной шайбе забросили Томаш Гертл (16') и Павел Дорофеев (34'). У гостей дублем отметился Мэтт Болди (18', 52').
Нападающий «Вегаса» Павел Дорофеев забросил дебютную шайбу в розыгрыше Кубка Стэнли и был признан третьей звездой матча. Для 24-летнего россиянина это была вторая игра в плей-офф НХЛ.
Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поучаствовал в обоих шайбах своей команды и отметился двумя результативными передачами.
«Вегас» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в среду, 23 апреля.
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
21.04.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19072 зрителя
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Трэвис Грин
Вратари
Энтони Столарц
Линус Улльмарк
(Линус Улльмарк)
1-й период
07:09
Оливер Экман-Ларссон
(Калле Ярнкрок, Скотт Лотон)
12:18
Митчелл Марнер
(Остон Мэттьюс)
16:18
Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Дэвид Перрон)
2-й период
23:58
Тим Штюцле
24:07
Джон Таварес
(Митчелл Марнер, Вильям Нюландер)
26:00
Ридли Грейг
27:16
Адам Годетт
27:19
Вильям Нюландер
(Джон Таварес)
32:42
Вильям Нюландер
39:47
Скотт Лотон
39:47
Дрейк Батерсон
39:47
Брэди Ткачак
3-й период
44:00
Ридли Грейг
(Шейн Пинто, Майкл Амадио)
44:45
Морган Райлли
(Николас Робертсон, Бобби Макманн)
53:05
Дрейк Батерсон
53:05
Дилан Козенс
53:13
Мэттью Найз
(Остон Мэттьюс, Митчелл Марнер)
54:27
Тайлер Клевен
56:42
Оливер Экман-Ларссон
59:16
Николас Робертсон
59:16
Макс Доми
59:16
Симон Бенуа
59:16
Бобби Макманн
59:16
Брэндон Карло
59:16
Адам Годетт
59:16
Мэттью Хаймор
59:16
Николас Матинпало
59:16
Тайлер Клевен
59:16
Мэттью Хаймор
Овертайм
60:00
Ник Дженсен
Лучшие игроки матча
Статистика
16
Штрафное время
36
6
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит