Мать Овечкина заявила, что его рекорд никогда не будет побит

Напомним, Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки, забив 897 голов за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ.
— Как прожили эти уникальные дни, какие чувства испытали? Что было внутри вас? — спрашиваю Татьяну Николаевну.
— Ничего особенного. За двадцать лет настолько привыкла к Сашиным голам, что просто рада. Потому что знала. Мы все эти годы готовились к такому событию, поскольку он должен был это сделать. У него хорошие были эти годы, очень хорошие. Мой муж, с которым мы так хотели этого, всегда говорил: «Мамик, Саша перебьет рекорд Гретцки. А Сашу никто не перебьет». И я знаю, что так и будет. Пускай кто-то обижается, но таково наше мнение.
— При этом сам Саша максимально избегал разговоров на тему рекорда.
— Он об этом просто не думал, а на чужие разговоры не обращал внимания. Он и прессу-то мало читает, знать не знает, что там пишут. И мы ему всегда говорили: «Саша, играть надо. Играть, играть, играть! Голы сами не придут!», — приводит слова Татьяны Овечкиной «Спорт-Экспресс».
Минувшей ночью 39-летний Овечкин забросил две шайбы в первом матче серии плей-офф с «Монреалем» (3:2 ОТ), включая победный гол в овертайме. На его счету 74 шайбы в 152 матчах плей-офф, благодаря чему он вышел на третье место в списке лучших бомбардиров Кубка Стэнли, опередив финна Эсу Тикканена (72).
«Вашингтон» повел в серии до четырех побед со счетом 1−0. Второй матч пройдет в четверг, 24 апреля.