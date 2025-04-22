«Вашингтон» лишился основного защитника на весь плей-офф НХЛ

Как сообщает пресс-служба клуба, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фегервари не сыграет в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне из-за травмы колена.
25-летний Фегервари в сезоне-2024/25 провел 81 матч, набрал 25 (5+20) очков, сделал 139 силовых приемов (лучший результат в «Вашингтоне» среди защитников) и 150 блоков (второй).
Из-за травмы Фегервари уже пропустил первую игру плей-офф против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Благодаря этому в состав вошел российский защитник Александр Алексеев, у которого было только 8 игр в прошедшем регулярном чемпионате. В этой игре россиянин лишился нескольких передних зубов, когда получил клюшкой по лицу от форварда «Монреаля» Джейка Эванса.