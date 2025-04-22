«Вашингтон» лишился основного защитника на весь плей-офф НХЛ

Из-за травмы Фегервари уже пропустил первую игру плей-офф против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Благодаря этому в состав вошел российский защитник Александр Алексеев, у которого было только 8 игр в прошедшем регулярном чемпионате. В этой игре россиянин лишился нескольких передних зубов, когда получил клюшкой по лицу от форварда «Монреаля» Джейка Эванса.