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«Вашингтон» лишился основного защитника на весь плей-офф НХЛ

Словак Мартин Фегервари перенес операцию на мениске и в плей-офф не сыграет. Благодаря его травме в состав смог попасть российский защитник Александр Алексеев.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: imago images/Icon SMI

Как сообщает пресс-служба клуба, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мартин Фегервари не сыграет в плей-офф НХЛ в нынешнем сезоне из-за травмы колена.

25-летний Фегервари в сезоне-2024/25 провел 81 матч, набрал 25 (5+20) очков, сделал 139 силовых приемов (лучший результат в «Вашингтоне» среди защитников) и 150 блоков (второй).

Из-за травмы Фегервари уже пропустил первую игру плей-офф против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ). Благодаря этому в состав вошел российский защитник Александр Алексеев, у которого было только 8 игр в прошедшем регулярном чемпионате. В этой игре россиянин лишился нескольких передних зубов, когда получил клюшкой по лицу от форварда «Монреаля» Джейка Эванса.