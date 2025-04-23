От тайных церемоний до скандалов: топ-5 свадеб спортсменов, которые обсуждали все

Евгений и Анна предпочли элегантную камерность. Говорят, праздник прошел в узком кругу близких, возможно, где-то в живописном месте за границей, но точных деталей пара так и не раскрыла. Акцент был сделан не на размах, а на стиль и утонченность. Анна блистала в лаконичном, но изысканном платье. Фанаты обсуждали не столько масштаб, сколько сам факт долгожданного союза и то, как гармонично смотрелась пара, сумевшая сохранить свои отношения, несмотря на океан между ними.