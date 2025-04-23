От тайных церемоний до скандалов: топ-5 свадеб спортсменов, которые обсуждали все

Мир большого спорта — это не только рекорды на стадионах и ледовых аренах, но и яркие события в личной жизни атлетов. И свадьбы здесь — отдельный жанр, за которым следят миллионы. Кто-то превращает этот день в грандиозное шоу, транслируя счастье в соцсети, а кто-то выбирает путь максимальной приватности, но слухи и детали все равно просачиваются в прессу. Давайте вспомним несколько громких свадеб российских спортсменов, которые наделали шума и надолго остались в памяти болельщиков и фанатов.
Александр Овечкин и Анастасия Шубская: королевский масштаб и платье Elie Saab
Когда женится легенда хоккея такого масштаба, как Александр Овечкин, ожидать скромности не приходится. Его свадьба с Анастасией Шубской, дочерью известной актрисы Веры Глаголевой, стала настоящим событием 2017 года, хотя официально расписались они годом ранее. Торжество прогремело в концертном зале «Барвиха Luxury Village», там собрались представители российского шоу-бизнеса, спорта и даже политики, а поздравительную телеграмму прислал сам президент.
Обсуждали все: от списка звездных гостей, среди которых были Яна Рудковская, Николай Басков, Лера Кудрявцева, до роскошного декора зала. Но главным хитом стало, конечно, платье невесты от Elie Saab. Фотографии Анастасии в этом воздушном, расшитом кристаллами наряде облетели все модные паблики. Соцсети гудели, сравнивая размах этого мероприятия с королевскими свадьбами.
Александр и Анастасия вместе почти десять лет. У пары двое сыновей — Сергей и Илья. Они живут между Россией и США. Шубская активно ведет соцсети, часто бывает с мужем на матчах и делится семейными фото. Их союз — редкий пример звездной пары без скандалов и громких разборок.
Евгений Малкин и Анна Кастерова: роман на расстоянии и скромная свадьба
Совсем другую тональность выбрал коллега Овечкина по льду, Евгений Малкин, и его избранница, телеведущая Анна Кастерова. Их роман долгое время развивался на расстоянии, пара жила на 2 страны (США и Россию), что добавляло истории особой романтики. Саму церемонию бракосочетания они долго держали в секрете, подогревая интерес публики. Когда же свадьба состоялась, она оказалась полной противоположностью пышному торжеству Овечкина.
Евгений и Анна предпочли элегантную камерность. Говорят, праздник прошел в узком кругу близких, возможно, где-то в живописном месте за границей, но точных деталей пара так и не раскрыла. Акцент был сделан не на размах, а на стиль и утонченность. Анна блистала в лаконичном, но изысканном платье. Фанаты обсуждали не столько масштаб, сколько сам факт долгожданного союза и то, как гармонично смотрелась пара, сумевшая сохранить свои отношения, несмотря на океан между ними.
Малкин и Кастерова вместе уже почти десять лет. В 2016 году у них родился сын Никита, и сейчас семья живет в США — Евгений продолжает карьеру в НХЛ. Анна ведет блог, делает интервью и публикует семейные фото. Пара редко говорит о личном, но в публичном поле выглядит крепкой и гармоничной.
Елена Исинбаева и Никита Петинов: тихая свадьба, которую все равно обсуждали
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева всегда отличалась нелюбовью к афишированию личной жизни. Ее свадьба с метателем копья Никитой Петиновым в 2014 году стала апогеем этой закрытости. Торжество прошло в родном для Елены Волгограде, но почти никто не знал про подробности этого торжества. Никаких репортажей, минимум фотографий в прессе — пара сделала все, чтобы этот день принадлежал только им и их близким.
Такая секретность только подогрела интерес: фанаты и журналисты по крупицам собирали информацию, гадая о деталях церемонии и образе невесты.
Сейчас пара воспитывает двоих детей — дочь и сына. После завершения спортивной карьеры Елена занимается общественной деятельностью, живет за границей и крайне редко делится личным. Интервью дает редко, в соцсетях почти не появляется — остается такой же закрытой, как и раньше.
Аделина Сотникова и Дмитрий Попко: романтика, слухи и интрига
Свадьба первой в российской истории олимпийской чемпионки в женском одиночном фигурном катании Аделины Сотниковой с теннисистом Дмитрием Попко в 2023 году прошла под знаком не только романтики, но и интриги. Сама церемония была красивой и трогательной, Аделина выбрала элегантное платье, подчеркивающее ее фигуру. Однако внимание публики было приковано не только к свадебным нарядам. Фанаты активно обсуждали возможный «скрытый подтекст» события, связывая его с непростыми периодами в жизни фигуристки, о которых она намекала ранее.
После завершения спортивной карьеры Сотникова редко появлялась на публике, говорила о проблемах со здоровьем и делилась личными переживаниями в соцсетях. Поэтому свадьба вызвала не только умиление, но и оживленные обсуждения: для многих она стала символом нового этапа в жизни фигуристки.
Сейчас Аделина и Дмитрий активно путешествуют, часто делятся совместными фото. Сама Сотникова пока официально не объявляла о завершении карьеры, но в соревнованиях не участвует. Ведет блог, снимается в проектах и, похоже, действительно стала больше времени уделять семье, чем спорту.
Александр Кержаков: свадьба-мечта, которая закончилась скандалом
История брака футболиста Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой — это американские горки для публики. Их свадьба в 2015 году была ярким, светским событием. Красивая пара, роскошное торжество в Санкт-Петербурге, клятвы в вечной любви — казалось, что перед нами идеальный союз. Фотографии счастливых молодоженов украшали обложки, а болельщики радовались за своего кумира.
Однако со временем фокус общественного внимания резко сместился. Громкий и скандальный развод пары, сопровождавшийся взаимными обвинениями и борьбой за сына, обсуждался гораздо активнее, чем сама свадьба. Тем не менее, то первоначальное торжество осталось в памяти как одно из самых заметных светских мероприятий. Оно стало ярким примером того, как публичный образ и реальная жизнь могут расходиться в реальности, и как событие, начинавшееся как сказка, может получить совершенно иное послесловие.
Свадьбы звезд спорта — это всегда больше, чем просто личный праздник. Будь то роскошное шоу или тайная церемония, эти события неизменно привлекают внимание, становятся предметом обсуждений и влияют на имидж атлетов. Каждая история уникальна: кто-то выбирает максимальную публичность, кто-то — тихую гавань. Но независимо от формата, за кулисами стадионов и арен кипят свои страсти, которые порой увлекают болельщиков не меньше, чем спортивные баталии.
Автор: Катерина Уварова