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Бобровский первым в плей-офф Кубка Стэнли-2025 оформил шатаут

«Флорида» на выезде обыграла «Тампу-Бэй» (2:0) во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

-Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Нейт Шмидт (5') и Сэм Беннетт (60').

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 19 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он стал первым голкипером НХЛ, оформившим шатаут в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Для 36-летнего россиянина это четвертый матч «на ноль» в плей-офф НХЛ — он является лидером в истории «Флориды» по этому показателю.

«У нас хорошая группа ребят, все работают друг на друга. Это большая победа, но мы собираемся отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Это серия, а не одна игра. Мы наслаждались нашими усилиями сегодня вечером, а теперь отдохнём, перезагрузимся и подготовимся к нашей домашней игре», — сказал Бобровский после матча.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.

«Флорида» увеличила свое преимущество в серии до четырех побед до 2−0. Третий матч серии пройдет на домашнем льду «Флориды» в субботу, 26 апреля.

В другом матче игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ) и упрочил свое преимущество в серии до 3−0.

Тампа-Бэй
0:2
0:1, 0:0, 0:1
Флорида
Хоккей, НХЛ, 1/4 финала конференции
25.04.2025, 01:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 19092 зрителя
Главные тренеры
Джон Купер
Пол Морис
Вратари
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
1-й период
01:58
Брэд Маршан
04:15
Нэйт Шмидт
(Сэм Райнхарт, Александр Барков)
19:23
Густав Форслинг
2-й период
27:14
Джейк Гюнцель
29:09
Энтони Чирелли
29:09
Картер Верхэге
29:09
Брэд Маршан
39:10
Джейк Гюнцель
3-й период
40:00
Энтони Чирелли
40:00
Мэттью Ткачак
41:35
Дмитрий Куликов
48:33
Маки Самоскевич
49:51
Брэндон Хагель
50:22
Брэйден Пойнт
50:22
Антон Лунделл
59:56
Сэм Беннетт
(Сет Джонс)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
16
5
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит