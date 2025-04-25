Бобровский первым в плей-офф Кубка Стэнли-2025 оформил шатаут

-Заброшенными шайбами в этой встрече отметились Нейт Шмидт (5') и Сэм Беннетт (60').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил все 19 бросков по своим воротам и был признан первой звездой матча. Он стал первым голкипером НХЛ, оформившим шатаут в текущем розыгрыше Кубка Стэнли. Для 36-летнего россиянина это четвертый матч «на ноль» в плей-офф НХЛ — он является лидером в истории «Флориды» по этому показателю.
«У нас хорошая группа ребят, все работают друг на друга. Это большая победа, но мы собираемся отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Это серия, а не одна игра. Мы наслаждались нашими усилиями сегодня вечером, а теперь отдохнём, перезагрузимся и подготовимся к нашей домашней игре», — сказал Бобровский после матча.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 21 из 22 бросков по своим воротам и был признан второй звездой матча.
«Флорида» увеличила свое преимущество в серии до четырех побед до 2−0. Третий матч серии пройдет на домашнем льду «Флориды» в субботу, 26 апреля.
В другом матче игрового дня «Торонто» на выезде обыграл «Оттаву» (3:2 ОТ) и упрочил свое преимущество в серии до 3−0.
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(Андрей Василевский)
Сергей Бобровский
01:58
Брэд Маршан
04:15
Нэйт Шмидт
(Сэм Райнхарт, Александр Барков)
19:23
Густав Форслинг
27:14
Джейк Гюнцель
29:09
Энтони Чирелли
29:09
Картер Верхэге
29:09
Брэд Маршан
39:10
Джейк Гюнцель
40:00
Энтони Чирелли
40:00
Мэттью Ткачак
41:35
Дмитрий Куликов
48:33
Маки Самоскевич
49:51
Брэндон Хагель
50:22
Брэйден Пойнт
50:22
Антон Лунделл
59:56
Сэм Беннетт
(Сет Джонс)
15
Штрафное время
16
5
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит