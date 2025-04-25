Бобровский первым в плей-офф Кубка Стэнли-2025 оформил шатаут

«У нас хорошая группа ребят, все работают друг на друга. Это большая победа, но мы собираемся отдохнуть и подготовиться к следующей игре. Это серия, а не одна игра. Мы наслаждались нашими усилиями сегодня вечером, а теперь отдохнём, перезагрузимся и подготовимся к нашей домашней игре», — сказал Бобровский после матча.