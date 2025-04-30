Гол Свечникова помог «Каролине» выйти во 2-й раунд Кубка Стэнли

У хозяев в основное время отличились Тэйлор Холл (22'), Джексон Блэйк (25'), Андрей Свечников (26') и Себастьян Ахо (32'). У гостей заброшенными шайбами отметились Доусон Мерсер (4'), Тимо Майер (6'), Стефан Ноусен (10') и Нико Хишир (28'). Победу «Каролине» на пятой минуте второго овертайма точный бросок Себастьяна Ахо в большинстве.
Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и вместе с Кириллом Капризовым, Мэттью Болди (оба — «Миннесота») и Натаном Маккинноном («Колорадо») вышел в лидеры снайперской гонки. Всего на счету 25-летнего россиянина после 5 матчей 6 (5+1) набранных очков.
Свечников провел на льду 26 минут 25 секунд, нанес девять бросков в створ, один раз попал в штангу, совершил пять силовых приемов и допустил одну потерю при нулевой полезности.
Защитник «Каролины» Дмитрий Орлов поучаствовал в шайбе Свечникова и отметился результативной передачей. 33-летний россиянин провел на льду 30 минут 9 секунд — больше всех в составе «Каролины». Всего на счету Орлова после 5 матчей 2 (0+2) набранных очка.
Вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 31 из 35 бросков по своим воротам и одержал вторую победу в плей-офф НХЛ за карьеру.
«Каролина» выиграла серию против «Нью-Джерси» со счетом 4−1 и вышла во второй раунд, где сыграет с победителем серии между «Вашингтоном» и «Монреалем» (3−1).
Шелдон Киф
Род Бриндамор
Якоб Маркстрем
(Якоб Маркстрем)
Фредерик Андерсен
(Петр Кочетков)
00:52
Андрей Свечников
(Джексон Блэйк, Брент Бернс)
09:47
Джейкоб Слэвин
16:03
Шон Уокер
19:29
Дуги Хэмилтон
20:42
Андрей Свечников
(Сет Джарвис, Себастьян Ахо)
22:45
Нико Хишир
(Ондржей Палат, Тимо Майер)
27:34
Тимо Майер
33:59
Дмитрий Орлов
37:16
Йонас Зигенталер
40:52
Дуги Хэмилтон
54:14
Джордан Мартинук
(Брент Бернс)
56:43
Андрей Свечников
(Джексон Блэйк, Себастьян Ахо)
57:57
Стефан Ноесен
57:57
Йеспери Котканиеми
16
Штрафное время
14
2
Игра в большинстве
3
0
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит