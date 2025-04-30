Гол Свечникова помог «Каролине» выйти во 2-й раунд Кубка Стэнли

Нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил пятую шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ и вместе с Кириллом Капризовым, Мэттью Болди (оба — «Миннесота») и Натаном Маккинноном («Колорадо») вышел в лидеры снайперской гонки. Всего на счету 25-летнего россиянина после 5 матчей 6 (5+1) набранных очков.