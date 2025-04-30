Гол Кузьменко не спас «Лос-Анджелес» от поражения «Эдмонтону»

У гостей отличились Эвандер Кейн (27'), Маттиас Янмарк (48') и Райан Ньюджент-Хопкинс (60'). У хозяев единственную шайбу забросил Андрей Кузьменко (24').
Нападающий «Лос-Анджелеса» Андрей Кузьменко забросил третью шайбу в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ. Всего на счету 29-летнего россиянина после 5 матчей 6 (3+3) набранных очков.
Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал в победной шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Всего на счету 23-летнего россиянина после 5 матчей 3 (0+3) набранных очка.
«Эдмонтон» вышел вперед в серии до четырех побед — 3−2. Шестая встреча пройдет в Эдмонтоне в пятницу, 2 мая.
В другом матче игрового дня «Оттава» на выезде обыграла «Торонто» (4:0) и сократила отставание в серии — 2−3.
Джим Хиллер
Крис Ноблаух
Дарси Кемпер
(Дарси Кемпер, Дарси Кемпер)
Кэлвин Пикар
04:26
Андрей Кузьменко
08:06
Маттиас Янмарк
23:25
Дарнелл Нерс
23:33
Андрей Кузьменко
(Анже Копитар, Адриан Кемпе)
24:09
Дрю Даути
26:16
Эвандер Кейн
(Йон Клингберг)
47:12
Маттиас Янмарк
(Виктор Арвидссон, Василий Подколзин)
48:18
Дарнелл Нерс
59:02
Райан Нюджент-Хопкинс
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
4
Штрафное время
6
3
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит