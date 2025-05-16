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Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Даллас» в плей-офф

«Виннипег» обыграл «Даллас» пятом матче серии второго раунда плей-офф НХЛ.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Матч, который прошел в Виннипеге, завершился со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Николай Элерс (43-я минута и 60). Еще по одной шайбе забросили Марк Шайфли (27) и россиянин Владислав Наместников (53). Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк оформил пятый шатаут в плей-офф в карьере.

Для россиянина эта шайба стала третьей в текущем розыгрыше плей-офф и 10-й в карьере в Кубке Стэнли. Также на счету Наместникова три результативные передачи за 12 матчей плей-офф.

Благодаря этой победе «Виннипег» сократил отставание в серии со «Старз» 2−3. Шестая встреча четвертьфинала Кубка Стэнли пройдет в Далласе 17 мая.

Виннипег
4:0
0:0, 1:0, 3:0
Даллас
Хоккей, НХЛ, 1/2 финала конференции
16.05.2025, 04:30 (МСК UTC+3)
Canada Life Centre, 15225 зрителей
Главные тренеры
Скотт Арниел
Питер Дебур
Вратари
Коннор Хеллибак
Джейк Эттингер
(Джейк Эттингер)
1-й период
02:49
Сэм Стил
05:55
Адам Лаури
13:35
Коул Перфетти
2-й период
25:35
Владислав Наместников
25:35
Мэтт Дюшен
26:17
Марк Шайфли
(Кайл Коннор, Нил Пионк)
37:29
Мэйсон Марчмент
3-й период
41:39
Алекс Петровик
41:50
Эса Линделл
42:20
Николай Элерс
(Кайл Коннор, Марк Шайфли)
46:05
Мэйсон Эпплтон
50:17
Лиан Биксель
52:07
Владислав Наместников
(Алекс Иафалло, Нил Пионк)
53:28
Марк Шайфли
53:28
Брэндон Танев
53:28
Брэндон Танев
53:28
Джейми Бенн
53:28
Джейми Бенн
59:15
Николай Элерс
(Коул Перфетти)
Статистика
22
Штрафное время
24
5
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит