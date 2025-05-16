Гол Наместникова помог «Виннипегу» обыграть «Даллас» в плей-офф

Матч, который прошел в Виннипеге, завершился со счетом 4:0. В составе победителей дубль оформил Николай Элерс (43-я минута и 60). Еще по одной шайбе забросили Марк Шайфли (27) и россиянин Владислав Наместников (53). Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк оформил пятый шатаут в плей-офф в карьере.