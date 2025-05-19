«Флорида» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

У гостей заброшенными шайбами отметились Сет Джонс (24'), Антон Лунделль (28'), Джона Гаджович (30'), Ээту Луостаринен (43'), Сэм Райнхарт (50') и Брэд Маршан (57'). У хозяев единственный результативный бросок на счету Макса Доми (43').
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 20 бросков по своим воротам и одержал восьмую победу в текущем розыгрыше плей-офф. 36-летний россиянин провел 106-ю игру в Кубке Стэнли и вышел на 18-е место среди вратарей по этому показателю, сравнявшись с Терри Савчуком. Следующей целью Бобровского является легендарный канадский вратарь Жак Плант (112).
«Флорида» третий год подряд вышла в полуфинал Кубка Стэнли. Предыдущие две кубковые кампании заканчивались для «пантер» выходом в финал.
«Торонто» c 2002 года не может преодолеть барьер второго раунда, несмотря на то что они выходят в плей-офф девятый год подряд. Также «кленовые листья» проиграли семь седьмых матчей в Кубке Стэнли подряд (с 2013 года), что является повторением антирекорда «Колорадо» (2002−2025), обновленного в этом сезоне.
Кроме того, «Торонто» не может выиграть Кубок Стэнли с 1967 года. Канадский клуб продлил эту серию до 57 сезонов, что является самой длинной паузой в истории НХЛ. Примечательно, что с тех пор 13-кратный обладатель Кубка Стэнли ни разу не сумел выйти в финал.
Полуфинальные пары Кубка Стэнли
- Запад: «Даллас» — «Эдмонтон»
- Восток: «Флорида» — «Каролина»
Полуфинальные серии на Востоке стартуют 20 мая, на Западе — 21 мая. Команды будут играть поочередно каждый день. Финалисты Кубка Стэнли станут известны не позднее 2 июня.
Напомним, действующим обладателем Кубка Стэнли является «Флорида», которая в прошлогодней финальной серии обыграла «Эдмонтон» (4−3). Впервые с 1984 года обе команды могут выйти в финал два года подряд. Последний раз это удавалось «Эдмонтону» и «Айлендерс».
Кроме того, в прошлом плей-офф «Даллас» и «Эдмонтон» также встречались на стадии полуфинала Кубка Стэнли. Тогда канадский клуб одержал победу со счетом 4−2.
Крэйг Беруби
Пол Морис
Джозеф Уолл
(Джозеф Уолл)
Сергей Бобровский
17:54
Командный штраф
23:15
Сет Джонс
(Александр Барков, Эван Родригес)
27:18
Антон Лунделл
(Брэд Маршан, Эту Луостаринен)
29:39
Джона Гаджович
(Эй Джей Грир, Сет Джонс)
42:07
Макс Доми
(Бобби Макманн)
42:54
Эту Луостаринен
(Брэд Маршан)
49:24
Сэм Райнхарт
(Александр Барков)
56:57
Брэд Маршан
(Эту Луостаринен)
2
Штрафное время
0
0
Игра в большинстве
1
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит