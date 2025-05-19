«Флорида» разгромила «Торонто» и вышла в полуфинал Кубка Стэнли

«Торонто» c 2002 года не может преодолеть барьер второго раунда, несмотря на то что они выходят в плей-офф девятый год подряд. Также «кленовые листья» проиграли семь седьмых матчей в Кубке Стэнли подряд (с 2013 года), что является повторением антирекорда «Колорадо» (2002−2025), обновленного в этом сезоне.