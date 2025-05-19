Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2025

С 2016 года в каждом сезоне хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли. Текущая серия насчитывает уже десять сезонов и является самой продолжительной в истории российского хоккея. Ранее было две серии по семь сезонов — с 1994-го по 2000-й и с 200го по 2009 годы.