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Как минимум один российский хоккеист выиграет Кубок Стэнли-2025

Определились все участники полуфинала Кубка Стэнли-2025.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В финале Восточной конференции сыграют «Флорида» и «Каролина», а в Западной — «Даллас» и «Эдмонтон». За каждый из этих клубов выступает как минимум один российский хоккеист, а всего на победу в Кубке Стэнли в этом сезоне претендуют девять россиян.

  • «Флорида»: Сергей Бобровский (вратарь), Дмитрий Куликов (защитник)
  • «Каролина»: Петр Кочетков (вратарь), Александр Никишин (защитник), Дмитрий Орлов (защитник) и Андрей Свечников (нападающий)
  • «Даллас»: Илья Любушкин (защитник), Евгений Дадонов (нападающий)
  • «Эдмонтон»: Василий Подколзин (нападающий)

Для Сергея Бобровского, Дмитрия Куликова и Дмитрия Орлова победа в Кубке Стэнли может стать второй в карьере. Бобровский и Куликов выигрывали титул в прошлом сезоне, а Орлов — в 2018 году в составе «Вашингтона».

С 2016 года в каждом сезоне хотя бы один российский игрок выигрывает Кубок Стэнли. Текущая серия насчитывает уже десять сезонов и является самой продолжительной в истории российского хоккея. Ранее было две серии по семь сезонов — с 1994-го по 2000-й и с 200го по 2009 годы.

Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года

  • 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
  • 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
  • 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
  • 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
  • 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
  • 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
  • 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов