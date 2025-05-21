Агент Овечкина рассказал, когда хоккеист прилетит в Россию

По ходу сезона Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
«Саша скоро прилетит в Россию, в конце мая будет в Москве. Есть определенные планы, он сам их расскажет, если захочет. Пока не хотелось бы афишировать», — сказал Чистяков.
16 мая «Вашингтон» вылетел из плей‑офф НХЛ, уступив в серии второй раунда «Каролине» (1−4).
Контракт Овечкина c «Вашингтоном» рассчитан до конца следующего сезона. Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.