Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.20
П2
4.01
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Чехия
2
:
США
5
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Б
Германия
1
:
Дания
2
П1
X
П2
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
завершен
Швеция
3
:
Канада
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
22.05
Даллас
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.40
П2
2.76

Агент Овечкина рассказал, когда хоккеист прилетит в Россию

Хоккейный агент Глеб Чистяков, представляющий интересы капитана «Вашингтон» Александра Овечкина, рассказал, когда хоккеист прилетит в Москву. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

По ходу сезона Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

«Саша скоро прилетит в Россию, в конце мая будет в Москве. Есть определенные планы, он сам их расскажет, если захочет. Пока не хотелось бы афишировать», — сказал Чистяков.

16 мая «Вашингтон» вылетел из плей‑офф НХЛ, уступив в серии второй раунда «Каролине» (1−4).

Контракт Овечкина c «Вашингтоном» рассчитан до конца следующего сезона. Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.