«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Также 23-летний россиянин нанес один бросок по воротам, провел пять силовых приемов и завершил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».