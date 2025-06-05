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«Эдмонтон» обыграл «Флориду» в первом матче финала Кубка Стэнли

«Эдмонтон» добился волевой победы над «Флоридой» (4:3 ОТ) в первом матче финальной серии плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В основное время у хозяев отличились Леон Драйзайтль (2'), Виктор Арвидссон (24') и Маттиас Экхольм (47'). У гостей дубль оформил Сэм Беннетт (11', 22'), еще одну шайбу забросил Брэд Маршан (13). Победу «Эдмонтону» на исходе первого овертайма принес точный бросок Леона Драйзайтля.

Нападающий «Эдмонтона» Василий Подколзин поучаствовал во второй шайбе своей команды и отметился результативной передачей. Также 23-летний россиянин нанес один бросок по воротам, провел пять силовых приемов и завершил матч с положительным коэффициентом полезности — «+1».

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 42 из 46 бросков по своим воротам.
Защитник «Флориды» Дмитрий Куликов провел семь силовых приемов.

«Флорида» впервые за три сезона проиграла матч плей-офф, ведя после первого или второго периода. До этого команда Пола Мориса в таких ситуациях выиграла 31 игру кряду.

«Эдмонтон» повел в финальной серии — 1−0. В 14 из 18 случаев победитель овертайма первого матча финальной серии в итоге выигрывал Кубок Стэнли. Второй матч пройдет на домашнем льду «нефтяников» в субботу, 7 июня. Начало матча — в 3:00 по московскому времени.

Эдмонтон
4:3
1:2, 1:1, 1:0
ОТ
Флорида
Хоккей, НХЛ, Финал
5.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place, 18347 зрителей
Главные тренеры
Крис Ноблок
Пол Морис
Вратари
Стюарт Скиннер
Сергей Бобровский
1-й период
01:06
Леон Драйзайтль
(Каспери Капанен, Джейк Уолман)
06:53
Кори Перри
10:49
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Мэттью Ткачак)
10:49
Командный штраф
12:30
Брэд Маршан
(Нэйт Шмидт, Эван Родригес)
12:40
Антон Лунделл
12:46
Кори Перри
13:04
Аарон Экблад
2-й период
22:00
Сэм Беннетт
(Картер Верхэге, Нэйт Шмидт)
23:17
Виктор Арвидссон
(Эван Бушар, Василий Подколзин)
38:47
Эван Родригес
3-й период
46:33
Маттиас Экхольм
(Каспери Капанен, Коннор Макдэвид)
Овертайм
78:17
Томаш Носек
79:29
Леон Драйзайтль
(Кори Перри, Коннор Макдэвид)
Лучшие игроки матча
Статистика
6
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит