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Легендарный партнер Овечкина объявил о завершении карьеры

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши принял решение завершить профессиональную карьеру.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

38-летний американец объявил о своем решении во время встречи с болельщиками, которая прошла на набережной Вашингтон-Харбор. Там в 2018 году хоккеисты «столичных» отмечали победу в Кубке Стэнли.

«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить “Вашингтон Кэпиталз” и “Сент-Луис Блюз” за предоставленную мне возможность играть в любимую игру, а также всех моих товарищей по команде, которые сражались со мной каждый вечер, моих тренеров, которые заставляли меня быть лучше каждый день, и персонал, который готовил меня к играм. Я также хочу поблагодарить болельщиков, благодаря вашей энергии и страсти каждая игра была незабываемой, и для меня было честью играть перед вами», — сказал Оши.

Ти Джей Оши был обменян в «Вашингтон» в 2015 году и вошел в составе первой тройки нападения «Вашингтона» вместе с двумя лидерами «столичных» Александром Овечкиным и Никласом Бекстремом. В 2018 году он помог команде завоевать единственный в ее истории Кубок Стэнли. Всего на счету Оши 1116 матчей в регулярных чемпионатах и плей-офф НХЛ, в которых он набрал 763 (335+428) очка. Минувший сезон нападающий полностью пропустил из-за травмы спины.

Также на счету Оши 28 матчей за сборную США, в которых он записал на свой счет 15 (8+7) очков. В 2013 году он помог сборной США стать бронзовым призером чемпионата мира. На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Оши стал героем матча группового этапа против сборной России (3:2 Б), реализовав четыре броска в послематчевой серии буллитов.