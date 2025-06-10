Легендарный партнер Овечкина объявил о завершении карьеры

«После 17 незабываемых лет в НХЛ я решил завершить карьеру. Хотел бы поблагодарить “Вашингтон Кэпиталз” и “Сент-Луис Блюз” за предоставленную мне возможность играть в любимую игру, а также всех моих товарищей по команде, которые сражались со мной каждый вечер, моих тренеров, которые заставляли меня быть лучше каждый день, и персонал, который готовил меня к играм. Я также хочу поблагодарить болельщиков, благодаря вашей энергии и страсти каждая игра была незабываемой, и для меня было честью играть перед вами», — сказал Оши.