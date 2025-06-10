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Овечкина внесли в базу данных сайта «Миротворец»

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин внесен в списки украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщает ТАСС.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Поводом для внесения в базу данных «Миротворца» лучшего снайпера в истории НХЛ стали участие в международных соревнованиях с целью «отбеливания репутации России», а также оправдание «агрессии против Украины среди иностранной аудитории». Кроме того, в карточке Овечкина указано, что ему вменяется «сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения на ее территорию».

В минувшем регулярном чемпионате Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки по голам в регулярных чемпионатах НХЛ. По итогам сезона в активе 39‑летнего россиянина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.

В конце мая Овечкин вернулся в Россию. 4 июня он посетил Совет Федерации и встретился с председателем «верхней» палаты парламента Валентиной Матвиенко.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 7 октября.