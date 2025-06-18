Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятый раз подряд

«Флорида» во второй раз кряду стала обладателем Кубка Стэнли. За «пантер» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.
Как минимум один российский хоккеист неизменно с 2016 года становится обладателем Кубка Стэнли. Это самая продолжительная серия побед для российских игроков — ранее было две серии по семь сезонов (1994−2000, 2002−2009). Последней командой, выигравшей Кубок Стэнли без единого россиянина в составе, стал «Чикаго».
Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года:
- 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
- 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
- 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
- 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
- 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
- 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
- 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
- 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов
- 2025 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов
Самыми титулованными россиянами в НХЛ остаются трехкратные обладатели Кубка Стэнли Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017).
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит