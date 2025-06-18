Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятый раз подряд

Как минимум один российский хоккеист неизменно с 2016 года становится обладателем Кубка Стэнли. Это самая продолжительная серия побед для российских игроков — ранее было две серии по семь сезонов (1994−2000, 2002−2009). Последней командой, выигравшей Кубок Стэнли без единого россиянина в составе, стал «Чикаго».