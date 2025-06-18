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Российские хоккеисты выиграли Кубок Стэнли в десятый раз подряд

Российские хоккеисты продлили рекордную серию, завоевав престижный трофей в десятый раз подряд.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Флорида» во второй раз кряду стала обладателем Кубка Стэнли. За «пантер» выступают два российских хоккеиста — вратарь Сергей Бобровский и защитник Дмитрий Куликов.

Как минимум один российский хоккеист неизменно с 2016 года становится обладателем Кубка Стэнли. Это самая продолжительная серия побед для российских игроков — ранее было две серии по семь сезонов (1994−2000, 2002−2009). Последней командой, выигравшей Кубок Стэнли без единого россиянина в составе, стал «Чикаго».

Российские обладатели Кубка Стэнли с 2016 года:

  • 2016 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2017 — «Питтсбург»: Евгений Малкин
  • 2018 — «Вашингтон»: Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов
  • 2019 — «Сент-Луис»: Владимир Тарасенко, Иван Барбашев
  • 2020 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев, Александр Волков
  • 2021 — «Тампа-Бэй»: Никита Кучеров, Андрей Василевский, Михаил Сергачев
  • 2022 — «Колорадо»: Валерий Ничушкин
  • 2023 — «Вегас»: Иван Барбашев
  • 2024 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Владимир Тарасенко, Дмитрий Куликов
  • 2025 — «Флорида»: Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов

Самыми титулованными россиянами в НХЛ остаются трехкратные обладатели Кубка Стэнли Сергей Федоров, Игорь Ларионов (оба — 1997, 1998, 2002), Сергей Брылин (1995, 2000, 2003) и Евгений Малкин (2009, 2016, 2017).

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит