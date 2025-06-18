IIHF поздравила «Флориду» с Кубком Стэнли постером без россиян

На коллаже изображены 12 хоккеистов «Флориды» в свитерах своих сборных: Канады, США, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. При этом в публикации отсутствуют упоминания защитника Дмитрия Куликова и вратаря Сергея Бобровского, который стал второй звездой решающего матча финальной серии и был одним из фаворитов на «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.