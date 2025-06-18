IIHF поздравила «Флориду» с Кубком Стэнли постером без россиян

На коллаже изображены 12 хоккеистов «Флориды» в свитерах своих сборных: Канады, США, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. При этом в публикации отсутствуют упоминания защитника Дмитрия Куликова и вратаря Сергея Бобровского, который стал второй звездой решающего матча финальной серии и был одним из фаворитов на «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.
Примечательно, что на коллаже изображены латвийский защитник Увис Балинскис и немецкий нападающий Нико Штурм, которые не попали в состав «Флориды» на финальную серию с «Эдмонтоном».
В 2024 году IIHF также не упомянул россиян в публикации, посвященной первой в истории победе «Флориды» в Кубке Стэнли. Тогда в составе «пантер» выступали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.
В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит