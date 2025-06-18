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IIHF поздравила «Флориду» с Кубком Стэнли постером без россиян

Пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF) опубликовала в соцсетях пост, посвященный победе «Флориды» в финале Кубка Стэнли.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

На коллаже изображены 12 хоккеистов «Флориды» в свитерах своих сборных: Канады, США, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. При этом в публикации отсутствуют упоминания защитника Дмитрия Куликова и вратаря Сергея Бобровского, который стал второй звездой решающего матча финальной серии и был одним из фаворитов на «Конн Смайт Трофи» — награду самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Примечательно, что на коллаже изображены латвийский защитник Увис Балинскис и немецкий нападающий Нико Штурм, которые не попали в состав «Флориды» на финальную серию с «Эдмонтоном».

В 2024 году IIHF также не упомянул россиян в публикации, посвященной первой в истории победе «Флориды» в Кубке Стэнли. Тогда в составе «пантер» выступали Сергей Бобровский, Дмитрий Куликов и Владимир Тарасенко.

В феврале 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок. За неделю до отстранения российские хоккеисты провели последний международный турнир, выиграв серебро Олимпийских игр в Пекине.

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит