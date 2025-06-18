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Бобровский обошел Фетисова по числу матчей в Кубке Стэнли

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский вышел на 14-е место среди российских игроков по количеству проведенных матчей в плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

36-летний вратарь отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой решающего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:1).

Эта встреча стала для Бобровского 117-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера «Нью-Джерси») Вячеслава Фетисова (116). Рекордсменом по этому показателю является Сергей Федоров (183).

Лидеры плей-офф НХЛ по количеству матчей среди россиян:

  1. Сергей Федоров — 183
  2. Евгений Малкин — 177
  3. Сергей Зубов — 164
  4. Александр Овечкин — 161
  5. Павел Дацюк — 157
  6. Никита Кучеров — 152
  7. Игорь Ларионов — 150
  8. Сергей Гончар — 141
  9. Александр Могильный — 124
  10. Алексей Ковалев — 123
  11. Владимир Тарасенко — 121
  12. Андрей Василевский — 120
  13. Вячеслав Козлов — 118
  14. Сергей Бобровский — 117
  15. Вячеслав Фетисов — 116

Кроме того, Бобровский занимает 15‑е место среди вратарей по количеству игр в Кубке Стэнли и приближается к рекорду среди российских голкиперов, который принадлежит Андрею Василевскому (120).

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит