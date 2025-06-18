Бобровский обошел Фетисова по числу матчей в Кубке Стэнли

Эта встреча стала для Бобровского 117-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера «Нью-Джерси») Вячеслава Фетисова (116). Рекордсменом по этому показателю является Сергей Федоров (183).