Бобровский обошел Фетисова по числу матчей в Кубке Стэнли

36-летний вратарь отразил 28 из 29 бросков по своим воротам и был признан второй звездой решающего шестого матча финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона» (5:1).
Эта встреча стала для Бобровского 117-й в плей-офф НХЛ. По этому показателю он обошел двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли (один раз в качестве тренера «Нью-Джерси») Вячеслава Фетисова (116). Рекордсменом по этому показателю является Сергей Федоров (183).
Лидеры плей-офф НХЛ по количеству матчей среди россиян:
- Сергей Федоров — 183
- Евгений Малкин — 177
- Сергей Зубов — 164
- Александр Овечкин — 161
- Павел Дацюк — 157
- Никита Кучеров — 152
- Игорь Ларионов — 150
- Сергей Гончар — 141
- Александр Могильный — 124
- Алексей Ковалев — 123
- Владимир Тарасенко — 121
- Андрей Василевский — 120
- Вячеслав Козлов — 118
- Сергей Бобровский — 117
- Вячеслав Фетисов — 116
Кроме того, Бобровский занимает 15‑е место среди вратарей по количеству игр в Кубке Стэнли и приближается к рекорду среди российских голкиперов, который принадлежит Андрею Василевскому (120).
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит