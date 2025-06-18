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Бобровскому снова не дали приз лучшему игроку Кубка Стэнли

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт стал обладателем «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку плей-офф НХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

28-летний канадец стал лучшим снайпером Кубка Стэнли — на его счету 22 (15+7) очка в 23 матчах. Примечательно, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостях, что стало новым рекордом НХЛ. После матча Беннетт заявил, что не считает себя самым ценным игроком плей-офф и выразил мнение, что это звание заслужил вратарь команды Сергей Бобровский.

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым игроком. На нем все держится. Он придает нам уверенности. Это уникальный игрок», — сказал Беннетт.

Бобровский второй год подряд остается без «Конн Смайт Трофи». В прошлом году эту престижную награду получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи». Обладатель награды определялся путем голосования журналистов.

Последний раз российский хоккеист становился обладателем «Конн Смайта» в 2021 году, когда эту награду получил вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Также приз самому ценному игроку плей-офф выигрывали нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (2009) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (2018).

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит