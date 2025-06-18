Бобровскому снова не дали приз лучшему игроку Кубка Стэнли

28-летний канадец стал лучшим снайпером Кубка Стэнли — на его счету 22 (15+7) очка в 23 матчах. Примечательно, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостях, что стало новым рекордом НХЛ. После матча Беннетт заявил, что не считает себя самым ценным игроком плей-офф и выразил мнение, что это звание заслужил вратарь команды Сергей Бобровский.