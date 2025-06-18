Бобровскому снова не дали приз лучшему игроку Кубка Стэнли

28-летний канадец стал лучшим снайпером Кубка Стэнли — на его счету 22 (15+7) очка в 23 матчах. Примечательно, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостях, что стало новым рекордом НХЛ. После матча Беннетт заявил, что не считает себя самым ценным игроком плей-офф и выразил мнение, что это звание заслужил вратарь команды Сергей Бобровский.
«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым игроком. На нем все держится. Он придает нам уверенности. Это уникальный игрок», — сказал Беннетт.
Бобровский второй год подряд остается без «Конн Смайт Трофи». В прошлом году эту престижную награду получил капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи». Обладатель награды определялся путем голосования журналистов.
Последний раз российский хоккеист становился обладателем «Конн Смайта» в 2021 году, когда эту награду получил вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Также приз самому ценному игроку плей-офф выигрывали нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (2009) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (2018).
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит