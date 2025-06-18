Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет

До Перри никто так часто не доходил до финалов с разными командами. Также никто так часто не проигрывал в финалах. Словацкий форвард Мариан Госса трижды подряд доходил до финалов с разными командами. В 2008 году в составе «Питтсбург Пингвинз» проиграл в финале «Детройт Ред Уингз», в 2009-м в составе «Детройта» уступил «Питтсбургу», в 2010 году завоевал трофей в составе «Чикаго Блэкхокс», который победил «Филадельфию Флайерз».