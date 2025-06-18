Кори Перри проиграл пятый финал Кубка Стэнли за шесть лет

В ночь на 18 июня завершилась финальная серия плей-офф НХЛ сезона-2024/25. В шестом матче «Флорида» разгромила «Эдмонтон Ойлерс» со счетом 5:1 и второй год подряд завоевала Кубок Стэнли.
Канадский нападающий «Ойлерз» Кори Перри вновь уступил в финале Кубка Стэнли. В 2020 году он проиграл «Тампе» в составе «Далласа», в 2021-м — «Тампе» в составе «Монреаля», в 2022-м — «Колорадо» в составе «Тампы», а в 2024-м и 2025 годах — «Флориде» в составе «Эдмонтона». В сезоне-2022/23 Перри играл за «Тампу» и вылетел из Кубка Стэнли в первом раунде.
Единственный раз в своей карьере Кори Перри побеждал в плей-офф НХЛ в 2007 году. 22-летний на тот момент нападающий был в составе клуба «Анахайм Дакс», который в пяти матчах переиграл «Оттаву».
До Перри никто так часто не доходил до финалов с разными командами. Также никто так часто не проигрывал в финалах. Словацкий форвард Мариан Госса трижды подряд доходил до финалов с разными командами. В 2008 году в составе «Питтсбург Пингвинз» проиграл в финале «Детройт Ред Уингз», в 2009-м в составе «Детройта» уступил «Питтсбургу», в 2010 году завоевал трофей в составе «Чикаго Блэкхокс», который победил «Филадельфию Флайерз».
«Анахайм» выбрал Кори Перри на драфте 2003 года под 26-м номером. За калифорнийский клуб форвард играл до 2019 года. Перри — двукратный олимпийский чемпион в составе сборной Канады. Кори побеждал с «кленовыми листьями» в Ванкувере-2010 и Сочи-2014.