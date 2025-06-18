Бобровский: немногие верили в меня, но я выиграл Кубок Стэнли

Минувшей ночью «Флорида» уверенно обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финальной серии плей-офф и защитила чемпионский титул. Бобровский отразил 28 из 29 бросков и был признан второй звездой встречи.
Вместе с Бобровским двукратным обладателем Кубка Стэнли стал защитник «Флориды» Дмитрий Куликов.
«Это потрясающее чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через сложную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, моим родителям, они жертвовали многим ради меня. Спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу.
И хочу поблагодарить Бога. За все, что у меня есть и чего у меня нет. В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский.
Сергей Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды отыграл «на ноль».
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит