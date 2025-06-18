Бобровский: немногие верили в меня, но я выиграл Кубок Стэнли

«Это потрясающее чувство. Хочу поблагодарить свою команду, мы прошли через сложную битву, продемонстрировали преданность и самоотверженность. Хочу сказать спасибо своей семье, моим родителям, они жертвовали многим ради меня. Спасибо жене и детям, которые позволяют мне играть в хоккей и делать свою работу.



И хочу поблагодарить Бога. За все, что у меня есть и чего у меня нет. В течение карьеры у меня было много взлетов и падений. Немногие верили, что я смогу вернуться, но я благодарен за этот опыт. Я не мог об этом мечтать, но я стою здесь, выиграв Кубок Стэнли два раза подряд. Не могу быть более благодарным за это», — сказал Бобровский.