IIHF обновила фото в честь победы «Флориды», добавив Бобровского

При этом на фото затруднительно идентифицировать лицо Бобровского, а его фото на коллаже размещено таким образом, что не совсем ясно, какую страну он представляет. Из отличительных черт сборной России можно отметить лишь надпись Red Machine на шлеме, которая является неофициальным прозвищем российской команды.