IIHF обновила фото в честь победы «Флориды», добавив Бобровского

На фотоколлаж, составленный из хоккеистов «Флориды» в свитерах своих национальных команд, был добавлен российский вратарь Сергей Бобровский, который отсутствовал на первой версии публикации.
При этом на фото затруднительно идентифицировать лицо Бобровского, а его фото на коллаже размещено таким образом, что не совсем ясно, какую страну он представляет. Из отличительных черт сборной России можно отметить лишь надпись Red Machine на шлеме, которая является неофициальным прозвищем российской команды.
Помимо Бобровского на коллаже изображены игроки сборных Канады, США, Финляндии, Швеции, Германии и Латвии. При этом на обоих версиях публикации отсутствуют чешские хоккеисты — второй вратарь Витек Ванечек и нападающий Томаш Носек. При этом Носек, в отличие от немца Нико Штурма и латвийца Увиса Балинскиса, играл в финальной серии.
Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды отыграл «на ноль».