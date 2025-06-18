Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Игроки «Флориды» повредили Кубок Стэнли во время празднования

Хоккеисты «Флориды» повредили трофей Кубка Стэнли, когда праздновали победу в плей-офф НХЛ на льду. Об этом сообщает Gino Hard.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На опубликованном фото можно заметить повреждение на верхней части Кубка Стэнли. Отмечается, что оно появилось еще до того, как хоккеисты «Флориды» покинули лед домашней арены.

Напомним, «Флорида» обыграла «Эдмонтон» (5:1) в шестом матче финала Кубка Стэнли и выиграла серию со счетом 4−2, завоевав трофей второй год подряд. За «Флориду» выступают два российских хоккеиста — 36-летний вратарь Сергей Бобровский и 34-летний защитник Дмитрий Куликов. Они стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды отыграл «на ноль».

Куликов провел в плей-офф 23 матча, в которых набрал 5 (2+3) очков. Также на его счету 84 силовых приема и 22 заблокированных броска.