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Сэм Беннетт: Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф

Обладатель «Конн Смайт Трофи» Сэм Беннетт заявил, что звание самого ценного игрока плей‑офф Национальной хоккейной лиги заслужил российский голкипер Сергей Бобровский.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым игроком. На нем все держится. Он придает нам уверенности. Это уникальный игрок», — приводит слова Беннетта SportsCenter.

28-летний Сэм Беннетт стал лучшим снайпером Кубка Стэнли — на его счету 22 (15+7) очка в 23 матчах. Примечательно, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостях, что стало новым рекордом НХЛ.

Российский голкипер «Флориды Пантерз» второй год подряд остается без «Конн Смайт Трофи». В прошлом году престижную награду получил капитан проигравшего в финальной серии «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи». Обладатель награды определялся путем голосования журналистов.

Последний раз российский хоккеист становился обладателем «Конн Смайта» в 2021 году, когда эту награду получил вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Также приз самому ценному игроку плей-офф выигрывали нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (2009) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (2018).