Сэм Беннетт: Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым игроком. На нем все держится. Он придает нам уверенности. Это уникальный игрок», — приводит слова Беннетта SportsCenter.