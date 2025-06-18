Сэм Беннетт: Бобровский заслужил звание MVP плей‑офф

«Я никогда не видел столь сосредоточенного и целеустремленного вратаря. Это потрясающе. Именно поэтому он — самый ценный игрок. Каждый вечер он является ключевым игроком. На нем все держится. Он придает нам уверенности. Это уникальный игрок», — приводит слова Беннетта SportsCenter.
28-летний Сэм Беннетт стал лучшим снайпером Кубка Стэнли — на его счету 22 (15+7) очка в 23 матчах. Примечательно, что 13 из 15 шайб Беннетт забросил в гостях, что стало новым рекордом НХЛ.
Российский голкипер «Флориды Пантерз» второй год подряд остается без «Конн Смайт Трофи». В прошлом году престижную награду получил капитан проигравшего в финальной серии «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Бобровский закончил чемпионский плей-офф с 16 победами в 23 матчах, 91,4% отраженных бросков и коэффициентом надежности 2,20. Всего 36-летний россиянин пропустил 53 шайбы (из них 17 — в финале) и трижды оставил свои ворота в неприкосновенности. Перед шестым матчем финала Бобровский был фаворитом у букмекеров на «Конн Смайт Трофи». Обладатель награды определялся путем голосования журналистов.
Последний раз российский хоккеист становился обладателем «Конн Смайта» в 2021 году, когда эту награду получил вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский. Также приз самому ценному игроку плей-офф выигрывали нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин (2009) и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (2018).