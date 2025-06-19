Уэйн Гретцки восхитился поступком хоккеистов «Флориды»

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй раз кряду. Капитан «пантер» Александр Барков получил трофей из рук комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, после чего передал его тем игрокам, которые стали чемпионами впервые в своей карьере.
Таким образом, первыми Кубок Стэнли над головой подняли Нэйт Шмидт, Сет Джонс, Томаш Носек, Витек Ванечек, Эй Джей Гриер, Йеспер Боквист, Маки Самоскевич, Увис Балинскис, Джейкоб Мегна и Эван Кормье, которые не участвовали в прошлогоднем кубковом походе «Флориды». После них Кубок Стэнли оказался в руках российского вратаря Сергея Бобровского.
«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб, — они отдали кубок тем, кто выиграл его впервые. Я был уверен, что Брэд Маршан получит его первым, но команда поступила совсем наоборот и дала возможность в первую очередь поднять Кубок Стэнли тем, кто еще никогда его не выигрывал. Это говорит о настоящей уникальности этой команды», — сказал Гретцки.
Брэд Маршан перешел во «Флориду» в марте этого года из «Бостона», с которым он уже выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году. 37-летний канадец стал одним из ключевых игроков «пантер» в финальной серии против «Эдмонтона», забросив в этих матчах шесть шайб.
Пол Морис
Крис Ноблок
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Автогол
- Буллит
- Нереализованный буллит