Уэйн Гретцки восхитился поступком хоккеистов «Флориды»

«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб, — они отдали кубок тем, кто выиграл его впервые. Я был уверен, что Брэд Маршан получит его первым, но команда поступила совсем наоборот и дала возможность в первую очередь поднять Кубок Стэнли тем, кто еще никогда его не выигрывал. Это говорит о настоящей уникальности этой команды», — сказал Гретцки.