Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
4
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
6
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Флорида
4
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
2
:
Флорида
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
5
:
Эдмонтон
1
П1
X
П2

Уэйн Гретцки восхитился поступком хоккеистов «Флориды»

Легендарный канадский хоккеист Уэйн Гретцки оценил поступок игроков «Флориды» во время вручения Кубка Стэнли. Об этом сообщает Sports Illustrated.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Флорида» стала обладателем Кубка Стэнли второй раз кряду. Капитан «пантер» Александр Барков получил трофей из рук комиссионера НХЛ Гэри Беттмэна, после чего передал его тем игрокам, которые стали чемпионами впервые в своей карьере.

Таким образом, первыми Кубок Стэнли над головой подняли Нэйт Шмидт, Сет Джонс, Томаш Носек, Витек Ванечек, Эй Джей Гриер, Йеспер Боквист, Маки Самоскевич, Увис Балинскис, Джейкоб Мегна и Эван Кормье, которые не участвовали в прошлогоднем кубковом походе «Флориды». После них Кубок Стэнли оказался в руках российского вратаря Сергея Бобровского.

«Это просто показывает, насколько уникален этот хоккейный клуб, — они отдали кубок тем, кто выиграл его впервые. Я был уверен, что Брэд Маршан получит его первым, но команда поступила совсем наоборот и дала возможность в первую очередь поднять Кубок Стэнли тем, кто еще никогда его не выигрывал. Это говорит о настоящей уникальности этой команды», — сказал Гретцки.

Брэд Маршан перешел во «Флориду» в марте этого года из «Бостона», с которым он уже выигрывал Кубок Стэнли в 2011 году. 37-летний канадец стал одним из ключевых игроков «пантер» в финальной серии против «Эдмонтона», забросив в этих матчах шесть шайб.

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит