Капитан «Флориды» пришел к соседям в пять утра с Кубком Стэнли

Александр Барков — сын бывшего советского и российского хоккеиста Александра Баркова-старшего, который с 1994 по 2004 год выступал за финский клуб «Таппара». Барков-младший родился и вырос в финском Тампере. В 2011 году в возрасте 16 лет он дебютировал за первую команду «Таппары» и вскоре был заигран за сборную Финляндии. При этом Александр имеет российский паспорт и уверенно владеет русским языком.