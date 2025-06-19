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Капитан «Флориды» пришел к соседям в пять утра с Кубком Стэнли

Капитан «Флориды» Александр Барков разбудил своих соседей в пять утра, чтобы отпраздновать вместе с ними победу в Кубке Стэнли. Об этом сообщает ESPN.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

29-летний финн с российскими корнями стал обладателем Кубка Стэнли во второй раз в карьере.

«Я услышал замечательную историю об Александре Баркове. Сегодня в пять утра он пришел домой, чтобы переодеться и продолжить празднование. Затем он стал ходить по своему району, стуча в двери каждого соседа с Кубком Стэнли», — рассказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито.

Александр Барков — сын бывшего советского и российского хоккеиста Александра Баркова-старшего, который с 1994 по 2004 год выступал за финский клуб «Таппара». Барков-младший родился и вырос в финском Тампере. В 2011 году в возрасте 16 лет он дебютировал за первую команду «Таппары» и вскоре был заигран за сборную Финляндии. При этом Александр имеет российский паспорт и уверенно владеет русским языком.

Барков был задрафтован «Флоридой» в 2013 году под общим вторым номером. В НХЛ он раскрылся как один из лучших двусторонних центров поколения, что позволило ему трижды стать обладателем «Фрэнк Дж. Селки Трофи» (2021, 2024, 2025) — призу лучшему нападающему оборонительного плана. В минувшем розыгрыше плей-офф Барков провел 23 матча, в которых набрал 22 (6+16) очка.

Помимо Баркова за «Флориду» выступают россияне Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов, которые также стали двукратными обладателями Кубка Стэнли.

Флорида
5:1
2:0, 1:0, 2:1
Эдмонтон
Хоккей, НХЛ, Финал
18.06.2025, 03:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19983 зрителя
Главные тренеры
Пол Морис
Крис Ноблок
Вратари
Сергей Бобровский
Стюарт Скиннер
(Стюарт Скиннер, Стюарт Скиннер)
1-й период
04:36
Сэм Райнхарт
09:45
Сэм Беннетт
09:45
Эвандер Кейн
19:13
Мэттью Ткачак
(Антон Лунделл, Эту Луостаринен)
2-й период
37:31
Сэм Райнхарт
(Александр Барков, Картер Верхэге)
3-й период
53:26
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Александр Барков)
54:55
Сэм Райнхарт
(Картер Верхэге, Аарон Экблад)
55:18
Василий Подколзин
(Джейк Уолман, Коннор Браун)
57:47
Эвандер Кейн
Статистика
2
Штрафное время
12
0
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит