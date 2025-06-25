«Почему так долго?» Бродер — о включении Могильного в Зал славы

«Улыбнулся, услышав новость о том, что Алекс наконец-то попал в Зал славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени? Он был способен менять ход игры и видел площадку как мало кто другой. Когда у Могильного появлялся момент — он не упускал его.



Алекс был отличным товарищем по команде. Помню, что он всегда оставлял клюшку на одном и том же месте. Однажды у него была результативная серия из 13 матчей, когда тренер случайно наступил на его клюшку и сломал ее. Некоторые суеверные ребята разозлились бы. Он же просто отшутился. Вот таким был Алекс. Я очень рад за него», — приводит слова бывшего вратаря «Нью-Джерси» Мартина Бродера пресс-служба лиги.