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«Почему так долго?» Бродер — о включении Могильного в Зал славы

Бывший партнер Александра Могильного по «Нью-Джерси» Мартин Бродер прокомментировал включение россиянина в Зал хоккейной славы.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Ранее стало известно, что обладатель Кубка Стэнли Могильный войдет в Зал хоккейной славы в этом году.

«Улыбнулся, услышав новость о том, что Алекс наконец-то попал в Зал славы. Почему, черт возьми, это заняло столько времени? Он был способен менять ход игры и видел площадку как мало кто другой. Когда у Могильного появлялся момент — он не упускал его.

Алекс был отличным товарищем по команде. Помню, что он всегда оставлял клюшку на одном и том же месте. Однажды у него была результативная серия из 13 матчей, когда тренер случайно наступил на его клюшку и сломал ее. Некоторые суеверные ребята разозлились бы. Он же просто отшутился. Вот таким был Алекс. Я очень рад за него», — приводит слова бывшего вратаря «Нью-Джерси» Мартина Бродера пресс-служба лиги.

Александр Могильный провел 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1032 (473+559) очка. В составе сборной СССР хоккеист стал олимпийским чемпионом 1988 года и чемпионом мира 1989 года. В составе «Нью-Джерси» Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в 2000 году.

Могильный стал десятым среди российских и советских хоккеистов и тренеров, включенных в Зал славы: до него этой чести удостаивались Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Анатолий Тарасов.

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