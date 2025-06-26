Овечкин стал лидером по силовым приемам среди действующих игроков НХЛ

На этой неделе 36-летний канадец Мэтт Мартин объявил о завершении карьеры. За 15 сезонов в НХЛ он сделал 3946 силовых приемов. Нападающий выступал за «Торонто Мейпл Лифс» и «Нью-Йорк Айлендерс».
На счету Овечкина 3743 силовых приема. Ему остается сделать 287 силовых приемов, чтобы побить абсолютный рекорд по этому показателю. Лидером по количеству силовых приемов за всю историю лиги является Кэл Клаттербак — 4030. В сезоне-2024/25 Овечкин отметился 110 силовыми приемами.
6 апреля «Вашингтон Кэпиталз» встречался с «Нью-Йорк Айлендерс». На отметке 7:26 во втором периоде Овечкин отличился в большинстве с передачи Тома Уилсона и Дилана Строума, сделав счет 1:2. Эта шайба стала 895-й для Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ.
Овечкин превзошел достижение канадца Уэйна Гретцки, которое было установлено 29 марта 1999 года, и стал лучшим снайпером в истории. На счету канадца 894 гола. По итогам сезона в активе 39‑летнего Овечкина 897 голов в регулярных сезонах и 974 гола с учетом плей‑офф.
«Вашингтон» закончил выступления в Кубке Стэнли, уступив в четвертьфинальной серии «Каролине Харрикейнз». Серия до четырех побед завершилась со счетом 4−1.