В НХЛ остались четыре хоккеиста, играющих без визора

Аналогичная ситуация в НХЛ была с правилом об обязательном ношении шлемов для всех новых игроков, которое было введено в 1979 году. Для того, чтобы перевести всех игроков лиги на использование шлемов, понадобилось 18 лет. Последним хоккеистом, игравшим без шлема, был Крэйг Мактавиш, завершивший карьеру в 1997 году.