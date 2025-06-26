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В НХЛ остались четыре хоккеиста, играющих без визора

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Мэтт Мартин завершил профессиональную карьеру. Он был одним из пяти хоккеистов в НХЛ, которые играли без защитного визора.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Таким образом, в лиге остались только четыре игрока, продолжающих выступать без визора: защитник «Миннесоты Уайлд» Зак ​​Богосян, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Райан Ривз, нападающий «Нэшвилл Предаторз» Райан О’Райлли и нападающий «Даллас Старз» Джейми Бенн.

В 2013 году НХЛ совместно с Ассоциацией игроков (NHLPA) утвердила правило, согласно которому все новички лиги с того момента обязаны выходить на лед с визорами — защитной прозрачной накладки на шлем, которая предохраняет глаза и верхнюю часть лица от травм. Это изменение было призвано повысить безопасность и снизить количество серьезных травм глаз и лица.

Игроки, дебютировавшие в НХЛ до введения этого правила, получили возможность продолжать играть без визора по своему желанию. Богосян дебютировал в НХЛ в 2008 году, Бенн и О'Райлли — в 2009-м, а Ривз — в 2010-м.

Аналогичная ситуация в НХЛ была с правилом об обязательном ношении шлемов для всех новых игроков, которое было введено в 1979 году. Для того, чтобы перевести всех игроков лиги на использование шлемов, понадобилось 18 лет. Последним хоккеистом, игравшим без шлема, был Крэйг Мактавиш, завершивший карьеру в 1997 году.