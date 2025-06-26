Евгений Кузнецов вернется в НХЛ после сезона в СКА

В феврале 2024 года Кузнецов попал в программу помощи игрокам НХЛ, которая помогает хоккеистам бороться с психическими проблемами и зависимостями. Во время месячного отсутствия на льду он был обменян из «Вашингтона» в «Каролину». Летом 2024 года он разорвал контракт с «ураганами», добровольно отказавшись от 7,8 млн долларов, причитавшихся ему за последний год действия соглашения.