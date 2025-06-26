Доминик Гашек призвал Могильного осудить СВО

«На этой неделе было объявлено, что бывший выдающийся российский хоккеист и мой товарищ по команде “Баффало” Александр Могильный в ноябре будет включен в Зал хоккейной славы. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его: Алекс, поздравляю с этим признанием. Очень заслуженно за то, что ты сделал в хоккее как в Европе, так и в Северной Америке», — написал Гашек в соцсетях.