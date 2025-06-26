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Доминик Гашек призвал Могильного осудить СВО

25 июня стало известно о том, что в ноябре 2025 года Могильного введут в Зал хоккейной славы в Торонто.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, олимпийский чемпион, бывший вратарь «Спартака» Доминик Гашек поздравил Александра Могильного с введением в Зал хоккейной славы и призвал его осудить действия России на Украине.

«На этой неделе было объявлено, что бывший выдающийся российский хоккеист и мой товарищ по команде “Баффало” Александр Могильный в ноябре будет включен в Зал хоккейной славы. Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы поздравить его: Алекс, поздравляю с этим признанием. Очень заслуженно за то, что ты сделал в хоккее как в Европе, так и в Северной Америке», — написал Гашек в соцсетях.

Гашек подчеркнул, что Могильный является гражданином России и представляет действия своей страны. По его словам, участие Могильного в церемонии введения в Зал хоккейной славы в Канаде станет легализацией и рекламой действий России на Украине. Он добавил, что ответственными за последствия на полях боевых сражений будут Зал хоккейной славы и Канада. Гашек заявил, что если Могильный заинтересован в осуждении действий России, то необходимо поддержать его и дать шанс высказаться.

Александр Могильный провел 990 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1032 (473+559) очка. В составе сборной СССР хоккеист стал олимпийским чемпионом 1988 года и чемпионом мира 1989 года. В составе «Нью-Джерси» Могильный стал обладателем Кубка Стэнли в 2000 году.

Могильный стал десятым среди российских и советских хоккеистов и тренеров, включенных в Зал славы: до него этой чести удостаивались Валерий Харламов, Александр Якушев, Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Зубов, Сергей Федоров, Сергей Макаров и Анатолий Тарасов.

С 2022 года Доминик Гашек стал более активно выражать свою антироссийскую позицию. В частности, чех регулярно критикует руководство НХЛ за то, что оно позволяют российским хоккеистам выступать за американские и канадские клубы. В прошлом сезоне НХЛ сыграли 63 хоккеиста России, что стало лучшим результатом за последние 20 лет.

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